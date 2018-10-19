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Опубликован рейтинг самых влиятельных женщин Украины

9.5тЧитать материал на украинском

Журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин Украины в 2018 году.

Соответствующий список появился в новом номере журнала за 19 октября, передает ТСН. Возглавила перечень, как и в прошлом году, лидер фракции "Батьківщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко.

Второе место заняла первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. Замкнула тройку самых влиятельных первая леди страны Марина Порошенко.

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Опубликован рейтинг самых влиятельных женщин Украины

Юлия Тимошенко

Опубликован рейтинг самых влиятельных женщин Украины

Ирина Геращенко

Опубликован рейтинг самых влиятельных женщин Украины

Марина Порошенко

Последней вошла в десятку самых влиятельных уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, которая в прошлом году занимала 48 место.

Среди бизнесвумен на самом высоком месте оказалась совладелица сети гипермаркетов "Эпицентр" Галина Герега (20 место), среди журналисток – главный редактор "Зеркала недели" Юлия Мостовая (25 место), среди спортсменок – шахматистка Мария Музычук (74 место), а среди артисток – Ната Жижченко (ONUKA) (75 место).

Стоит также отметить, что в рейтинг попала и сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк (80 место), которая до сих пор находится в реанимации после того, как ее облили кислотой.

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Замкнула рейтинг сотни самых влиятельных чемпионка мира по дзюдо, юная спортсменка Дарья Билодид.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован рейтинг самых влиятельных людей Украины.

Персоны
Юлия ТимошенкоИрина ГеращенкоМарина Порошенко
Место
Украина
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Комментарии
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Батрух Василь
Батрух Василь
Вана, канєшна, самая вліятельная. Правда в раді попрацювала так, що голосувала тільки в 10% голосувань, та 9 законопроектів подала, лідерка, мля. А так канєшна, Новий курс, Нова економіка.... Всьо знаєт. Зря тільки із Качанівки випустили.
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2
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Кто-нибудь назовет хоть один государственный поступок Ю. Тимошенко??? И. Геращенко - освобождала наших пленных, М. Музычук - выиграли чемпионат и т.д. А Ю. Тимошенко подписала газовый контракт с путиным, который мы всей страной выхаркиваем до сих пор! И больше НИЧЕГО - одни разговоры! Какие-то популистские программы, обещания - пурга вообщем.
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3
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2 из 9 ответов | показать все
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Болтовский Андрей, слюни утри, чушок🐷))).
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Исаев Денис
Исаев Денис
Гавриш Лариса, И вообще у меня уже давно сложилось мнение о местном зоопарке, ты здесь самое дно, тупое и необразованное, именно такая мразь и похоронит созданное коммунистами образование на бывшей территории Российской империи.
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Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
а супрун где? и ляшко?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Алексеевич Сергей, точно... Ляшко...👍
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