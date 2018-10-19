Опубликован рейтинг самых влиятельных женщин Украины

Журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин Украины в 2018 году.

Соответствующий список появился в новом номере журнала за 19 октября, передает ТСН. Возглавила перечень, как и в прошлом году, лидер фракции "Батьківщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко.

Второе место заняла первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. Замкнула тройку самых влиятельных первая леди страны Марина Порошенко.

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Юлия Тимошенко

Ирина Геращенко

Марина Порошенко

Последней вошла в десятку самых влиятельных уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, которая в прошлом году занимала 48 место.

Среди бизнесвумен на самом высоком месте оказалась совладелица сети гипермаркетов "Эпицентр" Галина Герега (20 место), среди журналисток – главный редактор "Зеркала недели" Юлия Мостовая (25 место), среди спортсменок – шахматистка Мария Музычук (74 место), а среди артисток – Ната Жижченко (ONUKA) (75 место).

Стоит также отметить, что в рейтинг попала и сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк (80 место), которая до сих пор находится в реанимации после того, как ее облили кислотой.

Замкнула рейтинг сотни самых влиятельных чемпионка мира по дзюдо, юная спортсменка Дарья Билодид.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован рейтинг самых влиятельных людей Украины.