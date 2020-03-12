Рейс Милан-Киев: троих госпитализированных уже проверили на коронавирус

Троих человек, которых доставили в больницу с борта самолета, прибывшего из Италии в Украину, уже проверили на коронавирус.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Право на владу".

"Трое человек, которые были доставлены с борта самолета в Александровскую больницу, здоровые. У них нет коронавирусной инфекции. Это подтверждено лабораторными исследованиями. Система работает", – сказал он.

В свою очередь в Минздраве уточнили, что исследования проводились с помощью быстрых тестов

"Медицинскими сотрудниками больницы были проведены исследования трех лиц с борта самолета Милан-Киев. По итогам исследования быстрыми тестами на IgG/IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 получены негативные результаты, то есть коронавирус не обнаружен", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, сооснователь Независимого союза работников медицинской отрасли Антон Гура заявил, что в самолете, прибывшем из Милана в "Борисполь" 12 марта, было много больных людей, которых особо никто не проверял перед посадкой в Италии. Он также выложил видео из салона самолета, на которых рассказал подробности.

После этого Виктор Ляшко заверил, что у всех пассажиров проверили температуру.

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