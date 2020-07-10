Рейдерский захват Цитруса: один из создателей сообщил детали о подлости партнера

Один из основателей компании "Цитрус" Дмитрий Зинченко рассказал о деталях рейдерского захвата бизнеса со стороны его партнера Григория Топала.

Соответствующее видеообращение Зинченко записал вместе со своей супругой Еленой Безикович. Один из партнеров компании рассказал о подлости и разрушении 20-летней дружбы. Ролик был опубликован в Facebook Безикович.

"Вчера я отпраздновал свой 42-й день рождения. 17 июня мы отпраздновали 20-ю годовщину "Цитруса"... Самый сногсшибающий подарок, в прямом смысле, мне преподнес мой равный партнер Григорий Топал. Он показал мне и всем сотрудникам компании, что у человеческой жадности, жажды наживы, подлости, продажности и низости нет предела, что приводит людей, у которых нет ничего святого, к максимальному нарушению как этических норм, так и всех рамок приличия", – подчеркнул Зинченко.

После этого он сообщил, о похищении корпоративных прав у своих пожилых родителей, отключении личных телефонов и почты Зинченко, находящихся на балансе компании, и своем незаконном смещении с должности СЕО компании. По его словам, сотрудникам запретили общаться с Зинченко, а охрана не пускала его во внутрь здания. Позже он узнал о якобы сфабрикованном уголовном деле против себя. Также, по его словам, мошенники замахнулись даже на семью.

"Грязная игра и трусливые низкие поступки Григория в один час испортили его репутацию, а также могут лишить будущего созданную и выращенную мною с ним компанию "Цитрус"", – отметил создатель компании, подчеркнув, что не раз призывал Топала к открытому разговору, но просьбы не нашли отклика.

В свою очередь жена Зинченко Елена сообщила, что подверглась грязному эмоциональному прессингу со стороны Топала, что чуть не привело ее к летальному исходу, хотя ранее она считала его "настоящим мужиком". При этом, она призвала Топала одуматься, и отметила, что в своих интригах он все равно бессилен.

Відео Facebook Helen Bezikovich

Напомним, о рейдерском захвате компании впервые Зинченко заявил 9 июля. В Телеграм-канале издания "Одесса-медиа" было опубликовано его видеообращение.

"Налицо факт рейдерского захвата управления компании со стороны ее второго собственника, Топала Григория Иордановича. Мы будем разбираться в правовом поле, на основании чего происходит рейдерский захват", — заявил он в комментарии СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о рейдерстве заявили в офисе детского питания в Киеве, куда пришли с обысками полицеские 9 июня.