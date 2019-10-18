Я часто слышу о реинтеграции и восстановлении Донбасса от людей, которые не только никогда не были на Донбассе, не видели войну, но и не знают, что говоря слово "Донбасс", они говорят о Донецком каменноугольном бассейне, который начинается в Днепропетровской области и заканчивается под Ростовом.

Что они собираются реинтегрировать и восстанавливать? Может, Говнярку, район Ростова-на-Дону, или Павлоград, Днепропетровской области? Что имеют в виду реинтеграторы и восстановители под словом "Донбасс"?

Это замечание относится и к тем, кто говорит "предоставить Донбассу особый статус". Это что, предоставить особый статус угольным пластам или какой-то геологический особый статус каменноугольному бассейну от геологии Земли?

Ну, на картах ОРДЛО "особый статус Донбасса" нарисован так — "лнр" в административных границах Луганской области, "днр" в административных границах Донецкой области, а вот "особый статус" в административных границах Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Одесской областей.

И когда реинтеграторы и восстановители Донбасса, они же лоббисты особого статуса Штайнмайера-Путина говорят "хуже не будет, зато наступит мир", они забывают объяснить жителям вот мирной части Луганской и Донецкой областей, привыкшим жить без комендантского часа и расстрелов за украинску мову и вышиванку, что демилитаризация и отвод украинских войск предусмотрены за границы этих самых областей, а мир любой ценой в их областях будет достигнут "народной милицией", ГРАДами, доносами, расстрелами и комендантским часом с подвалом.

Новости Россия готовит Донбасс к возвращению в Украину

Как и забывают рассказать о том, что тихой сапою (отступлением и демилитаризацией) будет освобождаться вся Луганская и Донецкая область для "республик". "Республики" потом исчезнут, и их заменит особый статус, но уже документально охватив "всю территорию Донбасса", то есть то, куда покажет путиноперст.

Чтобы народ не кипятился, все это будет делаться медленно, но уверенно. А решения об "особом статусе" и вхождении вышеперечисленных областей в "Донбасс" переложат на плечи простого нарида, не обремененного думами путем введения в действе Закона Украины о местных референдумах, и "посчитав" голоса "за" вхождение областей в "Донбасс".

Знаете, вот не говорите мне "не проголосуют". Я житель Луганской области, у нас всегда было "посчитают", как велит партия.

Америку, колыбель демократии и честных выборов, трясет от "демократии" и "честности", с которой российские кураторы играли там в избирателей и выбираемых. А нам-то в наших условиях административно-офисного управления ЦИК, даже надеяться на голосование глупо. Поэтому, давайте уже на чистоту: есть решение власти (не гласное, завуалированное под формулы мира) об особом статусе "Донбасса", значит, будут и голоса "нарида". Ведь каждая область Украины получит право на политическое и административное самоопределение. А чего нет? Донбассу можно самоопределяться в "республику", а другим нет? У нас, извините, равноправие и нарид основной управитель этим самым равным правом и властью. Как нарид скажет, так и карту Украины перекроят.

Но, это политическая реинтеграция Донбасса. Скажем там, первая картинка.

Я сегодня хотела бы поговорить о второй-экономической картинке реинтеграции и восстановлении Донбасса.

Мы уже слышали суммы в миллиарды долларов, гривен, в три-пять бюджетов Украины, необходимых на срочное восстановление и реинтеграцию Донбасса. Не ОРДЛО, не Луганской и Донецкой областей в их оккупированной части, а именно Донбасса, что меня искренне удивляет и пугает. Ведь именно этот фактор (не осознания или осознания границ реинтегриуемого), показывает, что лоббисты вообще не представляют себе ни территории, ни проблем, а все цифры "восстановления и реинтеграции" офисные кремлисты берут с потолка в надежде "чем больше попросишь, тем больше дадут, чем больше дадут, тем больше украдем".

Поэтому хочу начать писать вот об этом. О реинтеграции и восстановлении, показывая картинку за картинкой, чтобы читатели начинали чувствовать, как их медленно нагревают пропагандисты-лоббисты мира любой ценой, в новом украинском котле реинтеграции.

Итак, картинка первая, политическая.

Войну начала Россия, условный "Донбасс" (имеется в виду части Луганской и Донецкой областей, находящихся под оккупацией) разворовала и разбомбила Россия, а реинтегрировать и восстанавливать мы его будем (как и выплачивать компенсации пострадавшим от конфликта) из бюджета Украины, то есть из кармана каждого украинца. И если кто сомневается, перечитайте все сообщения и официальные интервью представителей власти — "мы будем платить и восстанавливать, для этого нам нужно три-пять бюджетов Украины и помощь других стран". Это уже принятое и не терпящее обсуждений решение "Мы. Будем. Платить". Вина РФ не рассматривается и снята с повестки дня. Для меня это очень красочная картинка, в которой можно увидеть значительно больше "восстановления, реинтеграции и Донбасса".

Картинка социальная. Реинтеграция и восстановление (читай — вложение денег) будут происходить (где-то на Донбассе, сколько территории и объектов восстанавливать, мы не знаем) без учета вывода российских войск (ихтамнет), контроля над украинско-российской границей (ее будут контролировать силы "донбасса"), с учетом проведенных там местных выборов по украинским законам без участия проукраинских (настоящих) сил (будут для картинки представлены псевдопатриотические силы), то есть, узаконят ту власть коллаборационистов, которая там есть. Уже сейчас все соцгруппы городов ОРДЛО забиты информацией и реакцией жителей ОРДЛО "не допустим сюда укронациков", "не допустим к выборам предателей-переселенцев", "выберем только своих мэров и власть, она у нас защищала нас все годы войны, во власти должны остаться все, кто наш, народный".

То есть мы просто узакониваем власть оккупанто-коллаборационистов по украинским законам. Наблюдатели ОБСЕ и коллаборационисты. Результаты я уже осознаю.

Территория контролируется "народной милицией Донбасса" и российскими ихтамнетами, а мы разминируем (сколько военных погибнет без карт минных полей и от радиоуправляемых мин, ведь пульты так и останутся в руках "повстанцев").

Реинтеграция и восстановление предполагают еще и социализацию — полную амнистию всем жителям ОРДЛО, полное недопущение преследования участников конфликта (это цитата из Закона Украины, полное сохранение гражданских прав участников конфликта, в том числе права избираться и быть избранным, право занимать должности на госслужбе.

Социализация еще и предполагает выдачу украинских паспортов всем, кто будет находиться на Донбассе (имеется ввиду ОРДЛО) на момент освобождения, по предъявлению "паспорта республик" или паспорта гражданина РФ, как не имевшим возможности получить украинский паспорт из-за закрытия Украиной административных сервисных центров.

Признание всех документов и дипломов, выданных "республиками" за годы оккупации, в том числе и свидетельств о смерти, браке, рождении, окончании учебного заведения, получении специальности, инвалидности, права собственности на имущество.

Признание их героев и их праздников, их истории, их исторических дат – имеется ввиду "республиканско-новоросских", советских и российских.

Признание права церквям ОРДЛО МП проводить там службы без перехода в ПЦУ, не допуск к службе представителей украинских церквей.

Возобновление работы всех социально-административных, государственных бюджетных сфер с полным финансированием Украиной.

Признание и зачисление в страховой, льготный пенсионный стаж, стаж работы в ОРДЛО.

Отсутствие децентрализации, то есть полное финансирование реинтегрируемых территорий из бюджета Украины.

То есть милитари-камуфляжное-пророссийское гетто в Украине под российским кураторством, чем вам не Южная Осетия, Приднестровье, но признанное и финансируемое нами, Украиной?

И нам говорят, что это мир любой ценой и победа.

Да, жители ОРДЛО больше получают информации о прелестях особого статуса и поддерживают его. Да, жители ОРДЛО в случае необходимости будут голосовать и за наделение Донбасса особым статусом, и за законодательное и административное, религиозное и политическое, социальное и историческое самоопределение Донбасса, но при условии полного признания их "особой республики" Украиной, признания их документов Украиной, финансирования и восстановления Донбасса Украиной.

Там это уже мотивировано подается в СМИ и из "администраций": они выполнят все наши условия, мы их сюда не пустим, они нам заплатят за все.

И это находит поддержку у критического большинства жителей ОРДЛО уже без разбивки на проукраинскую и пророссийскую позицию. Мир любой ценой и возврат в юрисдикцию Украины стали объединяющими факторами для жителей ОРДЛО. Против этого сценария выступает в ОРДЛО менее 15% граждан. Отсюда и цифры социологов "жители ОРДЛО все хотят возврата в Украину", "жители ОРДЛО поддерживают возврат в Украину".

Просто из картинки "возврат" стираются вышеперечисленные краски, и она подается социуму черно-белой.

Картинка санитарно-эпидемическая.

ОРДЛО — это очаг неконтролируемых и бушующих эпидемий. СПИД, ВИЧ. Гепатиты всех видов. Туберкулез всех форм (и костный, и почек). В 2019-м у всех детей ОРДЛО, получивших Манту, положительная реакция. Чесотка. Педикулез.

То есть, для реинтеграции и восстановления сюда нужно завезти медиков, дать им условия для работы обеспечить безопасность, так как все специалисты покинули ОРДЛО, там остались лишь малокомпетентные представители профессий и младший персонал.

Сюда нужны лаборатории и…А как вы заставите жителей ОРДЛО, которые против всего украинского и американского, со скрепами, святой водой, заговорами и молитвами "атвсиво" сделать прививки или сдать кровь на анализ? Это же американские зомбо-чипы и попытка зазомбировать нацистскими прививками славянское население Донбасса. Кто из жителей ОРДЛО добровольно пойдет на прием к, например, чернокожему врачу из миссии ООН, или Красного Креста или к врачу-бандеровцу, говорящему на бандеровском?

А кто купит лекарства, реагенты и лаборатории для освобожденного Донбасса? Вы сначала их в украинские больницы купите, чтобы везде и свободно, и в сельские ФАПы. Или по Конституции мы равны, но "народ Донбасса" будет равнее в плане обеспечения бесплатными лекарствами и медициной?

А как вы заставите врачей поехать туда, где каждый второй кашляет туберкулезной палочкой, не прикрывая рот, так как для него туберкулез норма жизни? Где никто не измерял радиационный фон (хотя, если надо замерят и напишут, что все гуд, и убедят, что зеленая вода это божий дар -мы, уже плотно вошли в эСССРию в плане подачи информации народу, наши СМИ лгут без эмоционально и профессионально).

Но задавайте эти вопросы себе. О себе. О детях-выпускниках ВУЗов. О том, что в СССР Чернобыль по сообщениям власти и СМИ был не опасен, его не было, ничего не было, все на парад, ура, товарищи!

Вспомните историю СССР, и поймете, как может выглядеть Донбасс в СМИ из уст лоббистов-популистов, выходцев из советских номенклатур, чиновников и детей серебряного номенклатурного века, и как это будет отличаться от реальности.

Так вот, по приказу и сообщениям в СМИ "там Рай небесный, жить можно" чище и безопаснее там не станет.

Говорить правду сегодня это быть диссидентом. Нужно или красиво подавать предательство, одев его в обертку победизма, или врать, просто умалчивая о проблеме.

СССР теперь в Украине на каждом шагу. Мы уже не далеко от ОРДЛО и РФ. Возможно, выборы в ОРДЛО по сценарию РФ и продолжение советско-российской информационной политики и сблизят нас. Сгладят острые углы. Будем, как все!

Идем дальше.

Картинка экономическая.

У восстановителе-реинтеграторов отсутствует полномасштабная карта территории и перечень объектов (административных, промышленных, социальных, сельскохозяйственных, экологических) реинтегрируемых и нуждающихся в восстановлении районов (здесь уже понятно, что или ОРДЛО, или чего-то еще под соусом "Донбасс").

Сколько придется разминировать территории? Сколько этой территории сельхозназначения? Сколько промышленной? Сколько национальных заповедников? Сколько застроенной? Сколько государственной, сколько частной? Сколько из разминированного станет пригодным для использования, сколько потеряет свой статус? Сколько там экологически опасных объектов, которые такими были до войны? Таким и стали во время войны? Сколько их можно восстановить, а сколько навсегда останутся "чернобылем Донбасса"?

Сколько заводов (предприятий, шахт) было не работающими до войны? Сколько стали не работающими в оккупацию? Их рентабельность до войны? Нужно ли их восстанавливать из-за не рентабельности до войны?

Сколько домов было в ОРДЛО до войны? Сколько разрушено в оккупации?

Опять же, разграбленные дома и имущество кто будет восстанавливать и компенсировать? –народ Донбасса, РФ? — нет, Украина! Чудно, не так ли. А где гарантии, что это не породит коррупцию, или став дорогостоящим процессом, как, например, помощь переселенцам в покупке жилья, государство не даст приказ заморозить эти вопросы или же спустит указания в суды отказывать по искам людей. У нас же народная власть теперь, почти, как в ОРДЛО и РФ, все для народа, все по звонку из Офиса.

Сколько предприятий частной и государственной форм собственности, нуждающихся в восстановлении? За чей счет будет идти восстановление имущества-территории-объектов частной формы собственности (частные шахты и заводы)-государственный или личный, то есть за счет владельца?

Экономический пакет вопросов реинтеграции и восстановления такой же обширный, как и политический и социальный. Но мы слышим только "много денег", но не слышим, на что конкретно, и вряд ли услышим.

Восстановление и реинтеграция в условиях гетто, "сектора Газа", "приднестровья-2", это фактическое хищение, разбазаривание государственных средств без их контроля и учета.

Вот почему офисное миролюбно-реинтеграционное "шапками закидаем" в донбасском вопросе так поддерживается чиновниками Луганской и Донецкой областей, из мирных частей, куда перебрались ОГА.

Ведь все министерства и администрации, ОГА, местные администрации и другие причастные к потокам уже вовсю не только поддерживают такой мирный план, но и активно агитируют своих коллег-чиновников, оставшихся в ОРДЛО, мол, не боись, все будет зашибись, как при "регионах", наварим все и на всем.

И вопросы экономические не поднимаются, а наоборот, тщательно выносятся за грани "мира любой ценой".

А ведь эти затраты на "восстановление" — это наша плата. Плата Киева, Черкасс, Умани, Львова, Тернополя, тысяч украинских ОТГ, городов, сел, миллионов людей, и вот, моего села, за…За предательство, за прогиб перед Кремлем, за госизмену, за безграмотность, за халатность, за тупость, за советское замыливание глаз простого нарида.

Поэтому ни один острый вопрос "а что будем восстанавливать, господа реинтеграторы", не будет освещен зе-СМИ. У нас в СМИ уже началась пора эСССРия, и путинизма: дайошь пятилетку, победизм, культ личности, враги народа — фермеры Майдана.

Офисные работники Зекоманды тщательно увиливают от реально серьезных, точечных и проблемных вопросов "восстановления" и "возвращения" "Донбасса". Так как реально они ситуацию знают, но уже пообещали Пу, да и заманчивые 200-500 миллиардов на потратить…

Да, нам за уступки Кремлю обещают заплатить "на восстановление". Взять и восстановить, сделать для людей? Взять и сделать Украину ОРДЛО или даже стереть ее с политической карты? Не брать? Сказать людям правду о выборе? Промолчать, взять, украсть и оставить проблемы новым смертникам, рискнувшим после этого кошмара идти во власть и спасать то, что еще останется? Это выбор тех, кто сейчас наполеонит по власти.

Странно, критиковать власть, что сделала Украину "порноактрисой, готовой принять" -хотя в тот момент, мы просили от мира только исполнения гарантий и военной помощи — и самому стать в позу, чтобы принять и от Меркель, и от Макрона, и от Путина, мелочно считая серебряники за сдачу национальных интересов страны. Ну, то таке!

Но, опять же, все взаимосвязано, и если следующие выборы сместят реинтеграторов, деньги на восстановление ОРДЛО уже будут выделены и потрачены на маникюр и путешествия семей офисных работников, а дальше что?

А дальше, из-за вот такой обдуманной преступной халатности ОРДЛО так же и останется вторым "чернобылем", пустошью, черной дырой, гетто, Тортугой, кровавой раной на теле Украины.

В победизме "мир любой ценой" слишком много цены и слишком мало мира. Как и в "восстановлении" и "реинтеграции" мало этого самого восстановления и этой самой реинтеграции.

Как в "возврате Донбасса" в Украину так же мало возврата и "Донбасса". При таком сценарии Украина станет ОРДЛО-Дамбасом, а не Донбасс станет Луганской и Донецкой областями Украины.

Идем дальше. Почему же вопросы экономических пунктов, экологических, социальных так неудобны новоофисным кремледентам Украины?

Ну, частично я уже ответила на этот вопрос. Осталось дополнить.

За время российской оккупации (я никогда не напишу по-другому) части Луганской и Донецкой областей из этих самых оккупированных РФ территорий было вывезено в сторону РФ оборудование 16 заводов и научно-производственных комплексов, в том числе и завод "Топаз", производящий конструкционные элементы уникальной РЛС "Кольчуга", демонтировано и вывезено в РФ оборудование завода по выращиванию искусственных кристаллов и другие уникальные производства. Общая стоимость вывезенного (украденного) составляет около 300 — 500 млн. долларов.

Украдены и вывезены в РФ картины Рериха, Айвазовского, и друге ценные музейные фонды (оригиналы).

В Россию было вывезено хранилище редкоземельных металлов общим весом 1689,32 кг общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.

При участии России в ОРДЛО была произведена "мокрая консервация" шахтных выработок, в том числе и загрязненных ядерными отходами, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий.

Обстрелами российских войск оккупированной территории были уничтожены и повреждены несколько ядерных и химических могильников, что привело к значительному загрязнению территорий.

Экологически опасные объекты (например, горящие породные отвалы) за все это время не были рекультивированы или защищены. Все операции по рекультивации и захоронению опасных отходов на оккупированных территориях свернуты.

Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий "крепкого хозяйствования местных жителей и оккупантов", "успешное экономическое управление территорий со стороны РФ" будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег.

А ввод миротворцев без изучения экологической опасности вообще не возможен.

Реинтеграторы и восстановители скрывают тот общества факт, что уже 3 года как речь не идет о спасении Донбасса. Мы его не можем спасти. Мы сделали то, что смогли — остановили войну, допустили оккупацию малой территории Луганской и Донецкой областей и Крыма. И закрыли для оккупанта и желающих вырезать Киев мирные территории Украины, оставив их мирными на вот уже 6 год.

Там просто зона отчуждения. Отравлено все: вода, земля, люди.

Там эпидемии СПИДа, ВИЧ-инфекций, туберкулеза, гепатитов всех видов, чесотки, педикулеза, стафилококка (это тоже картинка реинтеграции), люди массово травятся водой из под крана, умирают от опухолей, в том числе головного мозга и рака желудка.

На этой территории нужно поставить крест. Речь должна идти всего лишь о постепенном освобождения этого региона от оккупантов и возвращении контроля над границей, с последующим развитием там военных баз НАТО, как щита от РФ.

Люди там не нужны РФ, ни себе.

Они, жители ОРДЛО, за 5 лет ни разу не подняли вопросы экологической или санитарно-эпидемиологической ситуации. Хлеб с тараканами, ну и что- это позиция критического большинства жителей ОРДЛО. Ни разу не вышли на протест из-за закрытия шахт и вырезки их на металл.

Иногда, мониторя ситуацию с загрязнением ОРДЛО, я думаю, что уничтожая и отравляя там все, РФ просто пытается избавиться там от людей. Именно от людей, сделав эту территорию буферной зоной, простреливаемой пустошью, между уверенно шагающей в НАТО и ЕС Украиной и своим вонючим загниванем.

За время оккупации около уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Кто определит их стоимость?

За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов.

Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса, уехавших с оккупированных территорий. В том числе и мой дом.

Ну и изюминка на реинтеграционно-восстановительный торт. Так сказать, последняя картинка, где вот по жанру, рыдающая блондинка должна вызвать эмпатию, распахнув руки на носу донбасского Титаника:

— оккупационно-коллаборационистскими администрациями ОРДЛО был на начало 2019 года сформирован долг перед российской компанией "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов (он растет, это уже более 3 млрд.) за обеспечение топливом жителей ОРДЛО.

РФ не однократно пыталась выбить из Украины эти деньги, так как "Донбасс-это Украина". И если мы не считаем РФ оккупантом и агрессором, проводим там выборы по украинским законам, то…Да, мы обязаны выплатить деньги по долгам ОРДлынии РФ. Из кармана украинцев. Тех учителей, врачей, бабушек и другого простого нарида, кто ждет от Зеленского газ по 2-80.

А еще и за свет для ОРДЛО тоже придется заплатить. Плюс дороги, ихтамнеты на танках дороги в ОРДЛО заихтамнетили по полной. А еще…

На самом деле вопросы возврата, восстановления, реинтеграции — это не статья. Это тома, отчеты, аналитика, мнения ученых, социологов, психологов, экономистов, экологов. Расчеты. Четкие и без эмоциональные расчеты.

И если мы хотим Донбасс-Украина, мы должны были их, эти самые расчеты, "а что если завтра", сделать уже сегодня, вернее, вчера, 3 года назад.

Это бы поменяло и стратегию войны. И отношение людей там и здесь к ситуации. Правда. Горькая. Болезненная правда о воде, воздухе, шахтах, заводах, об оккупанте и нанесенном им ущербе. Жесткие рамки границ "восстановления". Ответы на вопрос "зачем" и "стоит ли это вложений".

Это наша страна. И Луганская, и Донецкая пока еще ее оккупированные части, как и Крым — это наша страна. Наш бюджет. Наша вода. Наша экология.

И чем жестче и требовательнее мы будем подходить к вопросам "восстановления", чем больше мы будем задавать себе вопросов "что с этим делать", тем сильнее мы будем становиться, ведь правда — удел сильных.

СССР развалила ложь. Тотальная и повальная ложь страны своему народу о "врагах народа" ("фермерах Майдана"), о внешних врагах, о надоях, о пятилетках, о доносах и расстрелах. И о Чернобыле.

Ложь о Донбассе (имеется в виду оккупированные районы Луганской и Донецкой областей), о его настоящем, будущем, о нас, беженцах, об экологии ОРДЛО, об уничтоженной промышленности ОРДЛО, о том, что люди там ( в критическом их большинстве) давно психологически и морально изменились не в лучшую сторону, пострадав в большинстве из-за агрессивной и лживой пропаганды РФ, ложь о быстром окончании войны стороной-страной, которая ее, эту войну, не начинала, ложь об отступлении (не называйте этот позор демилитаризацией), об уступках Кремлю, о реинтеграции и восстановлении — может стать катастрофой для Украины.

Думаю, что вложила в статью достаточно яркую картинку восстановления и реинтеграции. Хотя, пожалуй, отдельно все же вынесу красную линию:

За возвращение, восстановление и реинтеграцию "Донбасса", за мир любой ценой по сценарию Кремля, нам, украинцам, придется заплатить. Каждому! Своим! Дорого!

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