Реформа ОПК. Как это должно происходить на самом деле и что мы сделали для этого за годы "активных реформ".

Этап первый. Создание ОПК

Для начала сформулирую несколько базовых аксиом, после чего несогласные могут не продолжать чтение, а согласные – включить мозги и задуматься.

1. В войне с РФ у нас есть только два варианта ее окончания: капитуляция и победа. Третьего не дано. Рашка не отступится от своих имперских планов.

2. Армия РФ превосходит нас практически в 10 раз по численности и по техническому оснащению, а посему лобовое столкновение ничем хорошим для нас не закончится, ибо маленькая совковая армия не имеет шансов победить такую же совковую, но большую.

3. Единственный вариант, дающий нам шанс на победу – технологическое превосходство.

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4. Единственный вариант обеспечить технологическое превосходство – получить в свое распоряжение кардинально новые виды оружия, отвечающие главным условиям современного боя: минимальное время обнаружения – максимальная скорость поражения. Один выстрел – одна цель.

5. Вариант перевооружения первый – закупка. Невозможна по причине ограниченного бюджета.

6. Вариант перевооружения второй – разработка и производство. Его мы и рассмотрим.

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Для первого этапа реформирования любой отрасли, базовым понятием является определение направления ее реформирования ( Стратегия) и - главное - конечный результат проведенных реформ , для достижения которого прописывается пошаговый План со сроками выполнения и ответственными лицами.

Не является исключением и оборонно-промышленный комплекс.

С точки зрения структуры, в мире существует всего три типа ОПК: частные предприятия, полностью государственное производство или частно - государственное партнерство, из которых Украина должна просто выбрать наиболее эффективный для себя в нынешних условиях, с целью реализации конечного результата, который мы сформулировали выше: перевооружение Армии путем разработки и производства новых видов вооружения, способных обеспечить технологическое превосходство над совковой армией.

Однако… не смотря на критичную необходимость данного выбора, никто с ним до сих пор не торопился. Мы просто идем. Туда. Пока не ясно куда, но идем.

Оборонно-промышленный комплекс любой страны – это совокупность производственных, торговых и научных предприятий различных форм собственности, основной продукцией которых являются товары военного и двойного назначения. С точки зрения вариантов развития, они не особо отличаются от процессов, происходящих – скажем - в сельскохозяйственной сфере или в автомобилестроительном бизнесе. Базовыми принципами успешности является понимание рынков сбыта (оно у нас есть), наличие специалистов, которые в состоянии разработать конкурентную продукцию (пока это тоже не до конца растеряли) и предприятий, способных освоить ее производство (более 200).

Однако у военного производства есть и масса нюансов. Один из них в том, что покупателем части продукции является само Государство и, соответственно, оно имеет достаточно сильное влияние на формирование правил закупок для внутреннего рынка и экспортной политики. Кроме того, в данный момент Государство является владельцем части предприятий и имеет желание зарабатывать на производстве, становясь конкурентом для аналогичных частных компаний. Вроде бы конкуренция – отличный стимул развития. Но именно в нашей стране в этом и кроются основные несостыковочки данного сегмента экономики, не дающие ему сдвинуться с мертвой точки.

Первые три пункта "как у всех"

- планирует бюджетные средства Государство в лице КМ,

- выделяет бюджетные средства Государство в лице Депутатов ВР,

- распределяет бюджетные средства Государство в лице заказчика (МО, МВД, СБУ……..)

Далее как "не у всех":

- контролирует использование бюджетных средств Государство в лице… разных… влиятельных… и очень жадных до денег "контролирующих органов", которые – в свою очередь - контролирует кто? Правильно – те, кто "планирует", "выделяет" и "распределяет".

- осваивает бюджетные средства Государство…. С помощью кого? Правильно – с помощью тех, кого назначают те, кто "планирует", "выделяет" и "распределяет".

Для более простого восприятия возьмем двух директоров производственных предприятий частной и государственной формы собственности, которым выделяем по миллиону на развитие. А теперь попытаемся, с учетом менталитета, расписать последовательность действий каждого из них.

Частник. Все, кто когда-либо имел отношение к бизнесу, совершенно четко понимают, что благосостояние самого собственника состоит в создании добавленной стоимости, которую он получает за счет производства и реализации конкурентной продукции. Чем выше уровень квалификации персонала, чем выше автоматизация производства, чем более отработан техпроцесс - тем существеннее будет разница между себестоимостью и ценой изделия, увеличивая, тем самым, основной показатель бизнеса - его рентабельность. Соответственно, имея оборотные средства, любой частник будет стараться максимально эффективно инвестировать их именно в создание и продвижение товара, собственником которого он является с целью увеличения цены, автоматизацию производства, которое так же принадлежит ему с целью снижения себестоимости и обучение персонала, который обеспечивает качество и конкурентность продукции, потому как это даст ему возможность получать долгосрочную прибыль, повышая собственное благосостояние.

Государственник. Здесь все гораздо сложнее. Но сама сложность процесса достаточно проста в формулировке: это не его завод! Это не его продукция! Это не его персонал! Это вообще не его прибыль! Соответственно - инвестируя миллион в разработку продукции, автоматизацию производства и обучение персонала, он инвестирует их в то, что ему не принадлежит, и никогда принадлежать не будет.

Он отдает деньги, понимая, что никогда не воспользуется результатом этой инвестиции, какой бы удачной она не была, равно как никогда не понесет ответственности, "просрав" государственные финансы. Что же в этом случае может быть ЕГО? В украинских реалиях – уверен – никто даже не задумается над столь очевидным ответом: именно то, что этот государственник успеет украсть из этого миллиона. А с учетом очень кратковременного пребывания у руля большинства директоров государственных оборонных предприятий, "просирание" выделенного миллиона с личной выгодой - процесс, отработанный до автоматизма. (Данное утверждение, на счастье, имеет свои исключения.)

Добавим в этот процесс описанную выше схему "назначения, распределения и контроля", приплюсуем к нему понимание того, что никто из вышеперечисленных господ собственником "наших с вами" (государственных) заводов не является и умножим на зацементированную годами и безнаказанной уверенностью государственных управленцев о том, что бюджет - это их личные средства, временно находящиеся "не на том банковском счете" и получаем неутешительный результат: процент инвестиций и бюджетных ассигнований, вложенных в государственные предприятия и имеющих шанс быть направленными по назначению, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ выполнения конечной цели реформы в виде перевооружения Армии путем создания высокотехнологичного оружия.

Вывод прост и очевиден: в современных реалиях, государство не в состоянии обеспечить грамотное управление, стимулирующее развитие оборонного сектора Украины необходимыми темпами. Аминь!

А теперь о вариантах решения, которые могут называться действенной реформой, и должны были начаться по меньшей мере 4 года назад:

Прежде всего - это полная финансовая ревизия и инвентаризация государственных предприятий ОПК. Затем необходима их классификация на "стратегические", "необходимые" и откровенный "хлам" (который, кстати, так же содержится за наши с вами налоги)

После классификации, все оборонные предприятия выставляются на приватизацию по трем базовым критериям: "Стратегические" - с контрольным пакетом государства, "необходимые" - с блокирующим пакетом, "хлам" - полная приватизация.

Параллельно этому процессу, должен быть подготовлен ряд законопроектов, регламентирующих частно - государственное партнерство, гарантии инвесторов на защиту вкладов, закон о ДОЗ.

Взять на себя этот сложный этап НАЧАЛА реформирования должно Министерство Оборонной промышленности, создание которого тоже уже не первый год находится в состоянии "принятия решения".

Только эти практические шаги, позволят нам перейти от бумажных, к действенным реформам, конечной целью которых будет не сам "процесс", а так долго ожидаемый всеми результат.

А пока….. заканчивался 5 год войны…… продолжался 5 год "реформ"…..