"Референдум" Зеленского: озвучен ответ украинцев на вопрос о Донбассе

Кирилл Лютый Общество 00:08, 16.10.2020 Обновлено: 00:24, 16.10.2020

Более 1/3 украинцев не одобряли создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Об этом в Facebook в четверг, 15 октября, сообщила школа политической аналитики НаУКМА со ссылкой на результаты всеукраинского репрезентативного опроса, который проводился в первой половине сентября. Выборка составила 2000 респондентов.

В целом 35,8% не одобрили инициативу, частично или полностью создание СЭЗ поддержали 22,4% опрошенных. Еще 41,8% не смогли дать четкого ответа.

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