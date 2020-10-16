"Референдум" Зеленского: озвучен ответ украинцев на вопрос о Донбассе
В первой половине сентября в Украине провели опрос
Создание свободной экономической зоны поддержали лишь 22,4% респондентов
Более 40% не дали четкого ответа
Более 1/3 украинцев не одобряли создание свободной экономической зоны на Донбассе.
Об этом в Facebook в четверг, 15 октября, сообщила школа политической аналитики НаУКМА со ссылкой на результаты всеукраинского репрезентативного опроса, который проводился в первой половине сентября. Выборка составила 2000 респондентов.
В целом 35,8% не одобрили инициативу, частично или полностью создание СЭЗ поддержали 22,4% опрошенных. Еще 41,8% не смогли дать четкого ответа.
Как писал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.
Позже Зеленский лично озвучил первый вопрос: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
Вторым вопросом будет: поддерживаете ли Вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
В Офисе президента добавили, что также украинцам хотят поставить вопросы относительно медицины, школы и парламента.
В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.