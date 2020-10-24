"Референдум" Зеленского: как будут опрашивать украинцев в день выборов

Кирилл Лютый Общество 16:35, 24.10.2020

Волонтеры, которые будут проводить опрос президента Владимира Зеленского в день местных выборов 25 октября, должны работать вне избирательного участка, им запрещено агитировать.

Интервьюеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от президента", передает УП со ссылкой на свой источник, который "знаком с процессом".

Возле избирательных участков будет по одному-два человека, которые должны опрашивать украинцев уже после того, как они проголосуют.

Так будут выглядеть волонтеры, проводящие опрос.
УП

Волонтеры будут работать с 8:00 до 20:00, с возможностью четыре раза отойти на перерыв до 15 минут. После опроса урны отвезут в место подсчета голосов, по результатам будут составлены соответствующие протоколы. Неиспользованные бланки уничтожат.

Интервьюеры обязаны быть в масках и перчатках, также им предоставят инструкцию, как вести себя возле участков и как реагировать на возможные провокации.

В случае непогоды им разрешено зайти под навес или в помещение, но нельзя заходить непосредственно на территорию участка.

Как писал OBOZREVATEL:

Вопросы Зеленского.
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