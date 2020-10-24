"Референдум" Зеленского: как будут опрашивать украинцев в день выборов

Волонтеры, которые будут проводить опрос президента Владимира Зеленского в день местных выборов 25 октября, должны работать вне избирательного участка, им запрещено агитировать.

Интервьюеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от президента", передает УП со ссылкой на свой источник, который "знаком с процессом".

Возле избирательных участков будет по одному-два человека, которые должны опрашивать украинцев уже после того, как они проголосуют.

Так будут выглядеть волонтеры, проводящие опрос. УП

Волонтеры будут работать с 8:00 до 20:00, с возможностью четыре раза отойти на перерыв до 15 минут. После опроса урны отвезут в место подсчета голосов, по результатам будут составлены соответствующие протоколы. Неиспользованные бланки уничтожат.

Интервьюеры обязаны быть в масках и перчатках, также им предоставят инструкцию, как вести себя возле участков и как реагировать на возможные провокации.

В случае непогоды им разрешено зайти под навес или в помещение, но нельзя заходить непосредственно на территорию участка.

Как писал OBOZREVATEL:

13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.

Вопросы Зеленского.