Референдум на Донбассе - не конец: дипломат озвучил еще один план Путина

Президенту России Владимиру Путину нужен референдум на Донбассе, чтобы законсервировать ситуацию и выйти из-под санкций.

В комментарии OBOZREVATEL украинский дипломат Вадим Трюхан пояснил, что с Минскими соглашениями Украина и Россия зашли в тупик, а санкции привязаны именно к ним, поэтому российский президент вбрасывает различные варианты возможного решения конфликта, которые будут выгодны для него.

"Шансы прекратить конфликт привязаны к Минских соглашениям, а Минские соглашения ни одна из сторон не выполняет до конца. Украина говорит России: "Выведите войска", а Россия в ответ: "Дайте особый статус Донбасса". И мы заходим в тупик", - сказал Трюхан.

Следующим шагом Путина, как отмечает дипломат, была идея о полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, а Украина с Западом превратили эту дискуссию на миротворческую миссию ООН, а главе РФ это не подходит.

"Путин думал, что он бросил подачку по полицейской миссии, и это примут, и таким образом он законсервирует ситуацию, но не получилось. Теперь забрасывается идея референдума, которая обнуляет эту ситуацию. Ему нужно, чтобы референдум прошел с нужными ему результатами, чтобы он был признан, и таким образом изменить характер оценки этой ситуации", - пояснил он.

Но Трюхан уверен, что идея с референдумом также не найдет поддержки западных стран, особенно США.

"Я думаю, что из этого ничего не получится из-за того, что в Конгрессе республиканцы и демократы ничего не хотят России дарить. Хотя Трамп бы мог на это согласиться с тем, чтобы избавиться и получить за Украину какие-то уступки в других моментах", - считает он.

Что может сделать Россия в такой ситуации, по мнению дипломата, так это провести выборы в "Л/ДНР", и даже пригласить туда европейских депутатов, имеющих пророссийскую позицию.

"Учитывая то, что в Луганске вообще непонятный глава, и неизвестна ситуация с Захарченко, поэтому, скорее они пойдут на выборы, а под них могут какой-то опрос провести. На выборы они могут пригласить депутатов французского парламента, немецкого, итальянского, где в России есть поддержка. Где-то сотня депутатов в них наберется. Но это скорее политическая демонстрация, однако, которая заработает как часть медийной кампании", - заключил Трюхан.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, инициатива Кремля о новый референдум в оккупированном Донбассе мертвая сама по себе и не может быть опасной для Украины.