Редкая комета Neowise: что о ней известно и как увидеть в Украине

В ночном небе над Украиной можно наблюдать редкую комету – C/2020 F3 Neowise. Она была обнаружена относительно недавно – 27 марта 2020 года. Ближе всего к Земле комета Neowise окажется 22 июля.

OBOZREVATEL предлагает узнать подробнее о космическом теле, что оно собой представляет и как можно увидеть зрелище в Украине.

Neowise: что это за комета?

Комета C/2020 F3 Neowise была впервые замечена астрономами 27 марта 2020 года с помощью телескопа NEOWISE, который и дал ей второе имя.

Neowise – довольно редкая комета, с периодом обращения около 6,8 тысячи лет. Особенность кометы – два хвоста. Нижний состоит из пыли, а верхний образовался из потока газа. Размер кометы составляет около 5 километров.

У C/2020 F3 – относительно небольшая звездная величина (она не очень яркая), однако увидеть ее можно и невооруженным глазом. В июле 2020 года в северном полушарии Neowise можно наблюдать после захода солнца.

Комета Neowise в небе над Киевом Valentine Treshchun / Facebook

Когда лучше наблюдать C/2020 F3?

Ближе всего к Земле комета Neowise окажется 22 июля – в 103 миллионах километров от нашей планеты. В Украине ее будет лучше всего видно в небе перед рассветом.

С 14-15 июля C/2020 F3 лучше всего наблюдать вечером, после заката, – в северо-западном направлении. В качестве ориентира можно использовать Полярную звезду и созвездие Большой Медведицы.

Особенность кометы Neowise – два хвоста lakeconews.com

Где можно лучше рассмотреть комету

Лучше всего наблюдать Neowise за пределами города, там, где низкий уровень светового загрязнения. Хорошо, если у вас есть бинокль, подзорная труба или телескоп.

В видео ниже приведена более подробная инструкция о том, как найти в небе C/2020 F3 Neowise.

Как сообщал OBOZREVATEL, комету C/2020 F3 Neowise успели сфотографировать над несколькими городами Украины. Фотографы успели запечатлеть явление над Киевом, Харьковом, Запорожьем и Николаевом.