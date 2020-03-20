Редактор журнала L’Officiel-Украина застряла на Сейшельских Островах из-за COVID-19

Редактор журнала L’Officiel-Украина Мария Мохова улетела с матерью на Сейшелы, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 оказалась заложницей на острове.

При этом она знала об угрозе распространения болезни, но рискнула поехать, ведь тогда бы потеряла деньги на путешествие, пишет "КП в Украине".

Украинки должны были вернуться домой 21 марта рейсом Сейшелы-Стамбул-Киев, но 13 марта МИД Украины сообщил, что с 17 марта приостанавливает международные пассажирские сообщения.

Мария Мохова КП в Украине

"Как только мы узнали об ограничениях на перелет, сразу обратились в украинские консульства и в Сейшелах, и в Стамбуле и зарегистрировались на сайте ДРУГ (добровольная регистрация украинских граждан во время поездок за границу – Ред). Чтобы лететь транзитом через Турцию, мне нужно было выждать двухнедельный карантин. Он заканчивается 20 марта. В итоге мы с мамой стали заложниками ограничений нескольких стран", – пожаловалась Мохова.

Журналистка отметила, что сейчас у нее возникли трудности улететь транзитом.

"Например, 3-4 дня назад нам сказали, что пока рейсов для украинцев нет и нужно ждать. Мы начали просчитывать разные варианты, искать дополнительные возможности улететь. Недавно стало известно, что 20, 21, 22 рейсы из Стамбула все-таки будут. В общем, приключений с поездкой на Сейшелы оказалось больше, чем мы предполагали. Обстановка добавляет драйва, не дает расслабиться", – рассказала украинка.

Мария Мохова на Сейшелах КП в Украине

При этом она подчеркнула, что билеты на Skyup нужно покупать самим.

"Надеемся получить частичную компенсацию от авиаперевозчиков по возвращении домой. Что касается карантина – нужно ли будет соблюдать двухнедельную изоляцию тем, кто возвращается из Турции и с Сейшельских островов – в консульстве не говорят… Но мы с мамой решили, что, когда вернемся домой, будем две недели находиться в добровольной самоизоляции. Это правильно при любых раскладах", – подытожила Мохова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта в международный аэропорт "Борисполь" прибыло девять самолетов с украинцами на борту.

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