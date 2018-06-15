Речь Путина на "Интере": вокруг показа ЧМ-2018 разгорелся скандал

Показ телеканалом "Интер" церемонии открытия Чемпионата мира-2018 в РФ, во время которой с речью выступил глава Кремля Владимир Путин, должен расцениваться как пропаганда России и ее лидера, поэтому канал должен быть лишен лицензии в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написал известный волонтер Семен Кабакаев.

По его словам, Интер, транслируя Путина и футбол в РФ, "плюнул в очередной на все этические и моральные нормы".

"Сегодня должно было состояться заседание Нацсовета, по вопросу продления лицензии "Интеру". Естественно опять не состоялось. Уже четвертый раз подряд. Мои источники мне сообщили, что в следующий четверг также не будет заседания, потому что кто-то из членов едет в командировку. Я глубоко уверен, что там тотальная коррупция, покрывание "Интера" и их хозяев из РФ", - пишет Кабакаев.

Он напомнил, что, когда страна находится в состоянии войны. Но в это же время резидентура страны агрессора свободно продолжает влиять на умы нашего населения, продолжая нести месседжи о "фашистах и хунте".

"А ответственные органы власти просто игнорируют и не приходят на свое рабочее место. Сволочи и подонки с обоих сторон. Кто-то во власти думает, что он контролирует ситуацию, играя в такие игры и беря откаты?! Ошибаетесь! Если Путин захочет реванша, он использует все инструменты. Если вы этого не понимаете, вы обречены. И у вас не будет больше такого шанса, как после Майдана. Гражданское общество не даст вам второй шанс", - считает Кабакаев.

В свою очередь активист движения "Відсіч" Сергей Оснач отметил, что для России ЧМ - это инструмент пропаганды, а "Интер" сознательно выступил рупор Кремля в Украине.

"Но понятно, что "Интер" вещает и транслирует путинские речи не для патриотов, а для тех, на кого российская пропаганда влияет и кто уже скоро придет на выборы и голосовать, чтобы было "как раньше". Существование в Украине таких телеканалов и сам факт трансляции из России чемпионата и речи Путина только усиливает настроения интеровских зрителей, не такая уж у нас и война с Россией и Путин - не такое уж и х-ло, а значит вернуть дружбу и братство "взад" - вполне возможно, пусть и без Крыма и тысяч погибших украинцев, погибших "ни за что" на войне, которую не Россия, а киевская хунта начала против собственного народа - именно в этом зрителей убеждает "Интер" и именно его существование", - пишет Оснач.

Другие пользователи также выразили свое недовольство трансляцией речи Путина, хотя нашлись и те, кто не видит в этом ничего плохого.

Напомним, ранее была названа причина показа ЧМ-2018 в Украине.