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Речь Путина на "Интере": вокруг показа ЧМ-2018 разгорелся скандал

1.7тЧитать новость на украинском

Показ телеканалом "Интер" церемонии открытия Чемпионата мира-2018 в РФ, во время которой с речью выступил глава Кремля Владимир Путин, должен расцениваться как пропаганда России и ее лидера, поэтому канал должен быть лишен лицензии в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написал известный волонтер Семен Кабакаев.

По его словам, Интер, транслируя Путина и футбол в РФ, "плюнул в очередной на все этические и моральные нормы".

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"Сегодня должно было состояться заседание Нацсовета, по вопросу продления лицензии "Интеру". Естественно опять не состоялось. Уже четвертый раз подряд. Мои источники мне сообщили, что в следующий четверг также не будет заседания, потому что кто-то из членов едет в командировку. Я глубоко уверен, что там тотальная коррупция, покрывание "Интера" и их хозяев из РФ", - пишет Кабакаев.

Он напомнил, что, когда страна находится в состоянии войны. Но в это же время резидентура страны агрессора свободно продолжает влиять на умы нашего населения, продолжая нести месседжи о "фашистах и хунте".

"А ответственные органы власти просто игнорируют и не приходят на свое рабочее место. Сволочи и подонки с обоих сторон. Кто-то во власти думает, что он контролирует ситуацию, играя в такие игры и беря откаты?! Ошибаетесь! Если Путин захочет реванша, он использует все инструменты. Если вы этого не понимаете, вы обречены. И у вас не будет больше такого шанса, как после Майдана. Гражданское общество не даст вам второй шанс", - считает Кабакаев.

В свою очередь активист движения "Відсіч" Сергей Оснач отметил, что для России ЧМ - это инструмент пропаганды, а "Интер" сознательно выступил рупор Кремля в Украине.

"Но понятно, что "Интер" вещает и транслирует путинские речи не для патриотов, а для тех, на кого российская пропаганда влияет и кто уже скоро придет на выборы и голосовать, чтобы было "как раньше". Существование в Украине таких телеканалов и сам факт трансляции из России чемпионата и речи Путина только усиливает настроения интеровских зрителей, не такая уж у нас и война с Россией и Путин - не такое уж и х-ло, а значит вернуть дружбу и братство "взад" - вполне возможно, пусть и без Крыма и тысяч погибших украинцев, погибших "ни за что" на войне, которую не Россия, а киевская хунта начала против собственного народа - именно в этом зрителей убеждает "Интер" и именно его существование", - пишет Оснач.

Другие пользователи также выразили свое недовольство трансляцией речи Путина, хотя нашлись и те, кто не видит в этом ничего плохого.

Напомним, ранее была названа причина показа ЧМ-2018 в Украине.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтФейки российских СМИ
Персоны
Владимир ПутинСемен КабакаевСергій Оснач
Место
Украина
Объект
телеканал Интер
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Русский Солдат
Русский Солдат
Я вам так скажу, никакие речи политиков не способны повлиять на разумного человека, если они не подкреплены реальными делами, вот например все российские либеральные СМИ имеют мизерную поддержку населения, так как являются лишь болтунами. А данное противостояние - не больше чем война за медиапространство украины. И не надо мне говорить про всепроникающую кремлевскую пропаганду. У меня самый главный в семье пропагандист это мой холодильник фирмы "Бош". Вот ему я верю, когда в нем пиво есть, и фирме "Бош" тоже.
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