"Речь об Украине": Бирюков заговорил о новом Майдане

Десятки тысяч людей, которые вышли 6 октября на акции протеста против капитуляции в Киеве, показали, что у страны есть достоинство и честь. И несмотря на то, что новый Майдан может снова отдалить народ от стабильной жизни, жертвовать упомянутыми понятиями нельзя.

Такими впечатлениями от всеукраинских акций протестов поделился волонтер, советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

По его словам, несмотря на официальные данные полиции о 10 тысячах участников вече в Киеве, он лично оценивает количество патриотов на нем в 12-15 тысяч. Кроме того, у Бирюкова вызвал недоумение тот факт, что некоторые представители власти назвали активистов, вышедших на улицы, проплаченными.

"Глава ОПУ говорит про проплаченных статистов. Ага. Одни говорили про наколотые апельсины. Вторые – про печеньки Госдепа. Теперь вот конфеты "Рошен". И вот это самая большая проблема, вот именно это. Они реально решили, что им все позволено в их 73-х процентной крутизне, не понимая простой и банальной вещи – речь не про 73, речь не про 25. Речь про Украину", – убежден Бирюков.

"Ужасно не хочется снова проходить все это. Ужасно не хочется снова Майдан. Хочется стабильной и нормальной жизни. Но еще хочется не забывать слова "честь, достоинство". Сегодня я видел достоинство – те десятки тысяч людей по всей стране", – подчеркнул волонтер.

Митинг "Нет капитуляции" Facebook Юрия Бирюкова

Митинг "Нет капитуляции" Facebook Юрия Бирюкова

Митинг "Нет капитуляции" Facebook Юрия Бирюкова

Митинг "Нет капитуляции" Facebook Юрия Бирюкова

Митинг "Нет капитуляции" Facebook Юрия Бирюкова

Митинг "Нет капитуляции" Facebook Юрия Бирюкова

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 октября неравнодушные украинцы устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов. Они опасаются, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.

А участники вече "Нет капитуляции" на Майдане Независимости в Киеве продолжили протесты под стенами Офиса президента на улице Банковой, а также у Верховной Рады. Активисты объявили требования к власти, среди которых – отставка главы ОПУ Андрея Богдана.

Он заявил, что участники акции "Нет капитуляции" в Киеве пришли туда за деньги.

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