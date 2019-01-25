|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

''Песчаная народная республика'': журналист раскрыл беспредел мафии в Киеве

670Читать материал на украинском

Годовой объем от незаконной добычи песка в Киеве и Киевской области достигает сотен миллионов гривен в год, а "крышует" незаконную деятельность псевдоактивист Михаил Бурда. Его ОО "Стоп коррупция" обвиняет в организации нападения на их журналистов у метро "Выдубичи".

"Если говорить о нападении, то Бурда был непосредственно одним из нападавших и организатором. До этого он неоднократно угрожал нашим журналистам и активистам, когда время от времени они пересекались с этим псевдоактивистом во время мониторинга незаконных точек добычи песка, которые он фактически охранял", – сказал в комментарии OBOZREVATEL координатор проекта "Стоп коррупция" Роман Бочкала.

По его словам, среди задержанных полицией лиц Бурды не было, сейчас его разыскивает полиция.

Михаил Бурда

Михаил Бурда

Новости
В Киеве с топором напали на журналистов: появились новые детали

"Его не задерживали, более того, он нарушает требования суда, так как у него есть подписка о ночном домашнем аресте. Он подозревается в вымогательстве взятки и нападении на полицейских. Он должен был ночевать дома, но полиция зафиксировала, что его дома не было", – заявляет журналист.

Бочкала удивляется, почему после заведенных дел на псевдоактивиста, он до сих пор не арестован: "Что еще должен сделать Бурда, чтобы его взяли под стражу?".

Если же говорить о том, что "крышует" Михаил Бурда, журналист сообщил, что только с одной точки незаконной добычи песка на Выдубичах, где случилась ужасное событие, преступники получают около 100 млн гривен в год.

"В столице таких точек еще несколько, а если еще брать Киевскую область, то мы понимаем, что речь идет о сотнях миллионов гривен в год. Этих денег достаточно, чтобы коррумпировать правоохранителей, хотя бы на уровне райотделов, чтобы они закрывали глаза на эти нарушения законодательства", – говорит Бочкала.

Новости
''Нажились на горе и войне'': журналисты поймали на воровсте хвастунов из Донецкой ОГА

"Вот у нас очень много внимания уделяется незаконной добыче янтаря, говорят о "янтарной республике", а здесь так же, здесь "песчаная народная республика", – добавляет он.

Бочкала также сообщил, что избитый журналист пока чувствует себя не очень хорошо, однако сотрудничает со следствием, предоставляет необходимые показания и уже опознал одного из нападавших.

Фото с места нападения на журналистов "Стоп коррупция"

Фото с места нападения на журналистов "Стоп коррупция"

Facebook Роман Бочкала

''Песчаная народная республика'': журналист раскрыл беспредел мафии в Киеве
''Песчаная народная республика'': журналист раскрыл беспредел мафии в Киеве

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 декабря 2018 ассоциация "Недропользователи Украины" добилась расторжения договора аренды с ОАО "Мостострой", незаконно занималось добычей песка на арендованной территории по адресу ул. Промышленная, 4 в Голосеевском районе Киева.

  • 22 декабря титушки "Мостобуда" разгромили пикет активистов, которые пришли на место намыва песка протестовать против браконьерской добычи ресурса.

  • 17 января активисты сообщили, что скандальная компания "Мостострой" продолжает намывать и вывозить песок с берегов Днепра на Выдубичах в Киеве, несмотря на арест техники и расторжении договора аренды земельного участка.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги

Загрузка...