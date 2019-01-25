''Песчаная народная республика'': журналист раскрыл беспредел мафии в Киеве

Годовой объем от незаконной добычи песка в Киеве и Киевской области достигает сотен миллионов гривен в год, а "крышует" незаконную деятельность псевдоактивист Михаил Бурда. Его ОО "Стоп коррупция" обвиняет в организации нападения на их журналистов у метро "Выдубичи".

"Если говорить о нападении, то Бурда был непосредственно одним из нападавших и организатором. До этого он неоднократно угрожал нашим журналистам и активистам, когда время от времени они пересекались с этим псевдоактивистом во время мониторинга незаконных точек добычи песка, которые он фактически охранял", – сказал в комментарии OBOZREVATEL координатор проекта "Стоп коррупция" Роман Бочкала.

По его словам, среди задержанных полицией лиц Бурды не было, сейчас его разыскивает полиция.

Михаил Бурда

"Его не задерживали, более того, он нарушает требования суда, так как у него есть подписка о ночном домашнем аресте. Он подозревается в вымогательстве взятки и нападении на полицейских. Он должен был ночевать дома, но полиция зафиксировала, что его дома не было", – заявляет журналист.

Бочкала удивляется, почему после заведенных дел на псевдоактивиста, он до сих пор не арестован: "Что еще должен сделать Бурда, чтобы его взяли под стражу?".

Если же говорить о том, что "крышует" Михаил Бурда, журналист сообщил, что только с одной точки незаконной добычи песка на Выдубичах, где случилась ужасное событие, преступники получают около 100 млн гривен в год.

"В столице таких точек еще несколько, а если еще брать Киевскую область, то мы понимаем, что речь идет о сотнях миллионов гривен в год. Этих денег достаточно, чтобы коррумпировать правоохранителей, хотя бы на уровне райотделов, чтобы они закрывали глаза на эти нарушения законодательства", – говорит Бочкала.

"Вот у нас очень много внимания уделяется незаконной добыче янтаря, говорят о "янтарной республике", а здесь так же, здесь "песчаная народная республика", – добавляет он.

Бочкала также сообщил, что избитый журналист пока чувствует себя не очень хорошо, однако сотрудничает со следствием, предоставляет необходимые показания и уже опознал одного из нападавших.

Фото с места нападения на журналистов "Стоп коррупция" Facebook Роман Бочкала

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

20 декабря 2018 ассоциация "Недропользователи Украины" добилась расторжения договора аренды с ОАО "Мостострой", незаконно занималось добычей песка на арендованной территории по адресу ул. Промышленная, 4 в Голосеевском районе Киева.

22 декабря титушки "Мостобуда" разгромили пикет активистов, которые пришли на место намыва песка протестовать против браконьерской добычи ресурса.

17 января активисты сообщили, что скандальная компания "Мостострой" продолжает намывать и вывозить песок с берегов Днепра на Выдубичах в Киеве, несмотря на арест техники и расторжении договора аренды земельного участка.

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