Вместо того, чтобы поздравить украинцев с получением Томоса, многие закатили истерику и полилась грязь. Ну что, плющит??? Правильно, так Вам и надо! Потому, что речь идёт не о победе Порошенко, а о победе нашего народа в вопросе иметь свою независимую от Москвы, церковь! Ненавидите президента, ок, а для нас сегодня историческое событие! "Какой-то томас, зачем нам это нужно, Бог один" Серьезно??

А когда московские попы отказываются отпевать наших воинов - это как называется?? Устроили шабаш на нашей территории и живут припеваючи. С какой стати, украинские исторические памятники, церкви и соборы, принадлежать московскому патриархату?? Момент истины и Вы показываете своё истинное лицо! Вата бунтует, что неудачникам, ещё останется делать. Своими помоями, Вы лишний раз доказываете, что Украина на правильном пути!