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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтерВсе статьи автора

Речь идет не о победе Порошенко, а о победе нашего народа!

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Вместо того, чтобы поздравить украинцев с получением Томоса, многие закатили истерику и полилась грязь. Ну что, плющит??? Правильно, так Вам и надо! Потому, что речь идёт не о победе Порошенко, а о победе нашего народа в вопросе иметь свою независимую от Москвы, церковь! Ненавидите президента, ок, а для нас сегодня историческое событие! "Какой-то томас, зачем нам это нужно, Бог один" Серьезно??

Новости
Київської Русі не існувало, забудьте цю формулу

А когда московские попы отказываются отпевать наших воинов - это как называется?? Устроили шабаш на нашей территории и живут припеваючи. С какой стати, украинские исторические памятники, церкви и соборы, принадлежать московскому патриархату?? Момент истины и Вы показываете своё истинное лицо! Вата бунтует, что неудачникам, ещё останется делать. Своими помоями, Вы лишний раз доказываете, что Украина на правильном пути!

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Автор
Наталья ЮсуповаНаталья Юсупова
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
войнаТомос
Источник
Источник:Facebook Наталии Юсуповой
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Иванов Николай
Иванов Николай
Полная дура, все мохнорылые меркантильные твари. Разьве, что здесь присутствует психологический эффект отделения от подзаборной эфии.
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