"Ребята из Ростова" получили контроль над Донбассом еще при Януковиче, – Данилов

Таша Адамович Общество 14:15, 27.11.2020 Обновлено: 14:18, 27.11.2020

В фактическое управление Донецкой и Луганской областей россияне зашли задолго до открытой оккупации Донбасса в 2014 году, еще при беглом президенте Викторе Януковиче.

Об этом в интервью "Фокусу" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. В частности, "ребята из Ростова" руководили Донецким областным управлением Службы безопасности Украины.

"Если проанализировать систему координат, которая была у Януковича, то заметите, что еще при нем ребята из Ростова вернулись в Донецк и стали руководить, в частности, областным управлением СБУ. Это была ползучая оккупация — убивали все украинское", – уточнил он.

Ранее OBOZREVATEL со ссылкой на информацию Данилова сообщил о том, что СНБО Украины готовит новое решение по ситуации в зоне ООС и на оккупированной части Донбасса.

По словам главы СНБО, 9 декабря истекает срок действия "плана А" по разрешению конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем. Поэтому готовится решение по ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Раскрыть подробности Данилов отказался, поскольку еще не знает, каким будет решение – открытым или закрытым.

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