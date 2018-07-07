"Ребенок в сантиметре": журналистка СТБ рассказала о ранении из пистолета

Журналистка СТБ Евгения Мотрич, на которую ранее напал злоумышленник, рассказала, что после инцидента чувствует себя нормально.
"После вечернего инцидента на вокзале я жива и практически здорова. Слава Богу, все обошлось большим синяком на животе и сильным стрессом", - написала она на своей странице в Facebook.
При этом она рассказала, что пуля пролетела в сантиметре от ребенка.
"Главное, не пострадал малый (ибо в сантиметре), а "стрелка" задержали", - подчеркнула она.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве произошло похищение сына иностранного дипломата.
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