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"Ребенок в сантиметре": журналистка СТБ рассказала о ранении из пистолета

1.4тЧитать новость на украинском

Журналистка СТБ Евгения Мотрич, на которую ранее напал злоумышленник, рассказала, что после инцидента чувствует себя нормально.

"После вечернего инцидента на вокзале я жива и практически здорова. Слава Богу, все обошлось большим синяком на животе и сильным стрессом", - написала она на своей странице в Facebook.

При этом она рассказала, что пуля пролетела в сантиметре от ребенка.

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"Главное, не пострадал малый (ибо в сантиметре), а "стрелка" задержали", - подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве произошло похищение сына иностранного дипломата.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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