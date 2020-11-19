На Одесчине учительница сказала вынести на улицу школьника со сломанной ногой: детали инцидента

В Холодной Балке на Одесчине ученик 6 класса сломал ногу во время игры в футбол, а учительница, вместо того, чтобы оказать первую помощь, приказала вынести его за территорию школы.

Как пишет "УСИ", инцидент произошел после уроков. В это время дети ждали школьный автобус.

Как сообщили журналисты, мальчик поскользнулся и упал, сверху на него якобы упал 10-классник. Когда приехал автобус, все дети побежали к нему, кроме 11-летнего Даниила, который остался лежать на земле.

Пострадавший рассказал, что в момент падения услышал хруст, а затем нога стала сильно болеть.

Отсутствие школьника заметили на полдороге, уточнили журналисты. Автобус вернулся в школу, и учительница, сопровождавшая детей, вместо того, чтобы вызвать скорую, якобы приказала старшеклассникам вынести мальчика за территорию школы. Врачей к ребенку вызывали родители.

Мать пострадавшего Виктория Ящук сообщила, что видела, как старшие дети тащат Даниила подмышки.

На вопрос "Что вы делаете?" учительница якобы ответила – "А что я должна сделать?", уточнила она.

Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу.

Преподавателя временно отстранили от работы, однако увольнять не будут, сообщили журналистам в школе. Директор школы Надежда Ракицкая уточнила, что учительница действительно должна была вызвать скорую и оказать первую помощь, но, "видимо, она растерялась".

Также в школе пообещали провести инструктаж с педколлективом, как действовать в подобных ситуациях.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в селе Борщивка Тернопольской области жертвой буллинга со стороны восьмиклассника стала преподаватель украинского языка и литературы. На мать малолетнего правонарушителя составили протокол. Если вина восьмиклассника будет доказана правоохранителями, его возьмут на профилактический учет, а родителей обяжут заплатить штраф в размере 1,7 тыс. гривен.