Ребенок с ушами на шее и свиным пятаком родился в Азербайджане: видео 18+

В Баку (Азербайджан) родился ребенок с аномалиями: у малыша не было рта, вместо носа был пятак, а уши росли на шее.

Об этом сообщает портал 1news.az. Общее физическое состояние ребенка оценили как удовлетворительное – его легкие и сердце функционируют нормально.

Девочка родилась в частной клинике. Из-за этого ни главный гинеколог, ни неонатолог, ни педиатр не были приглашены к ребенку, сообщила главный гинеколог Азербайджана Севиндж Мамедова.

Зачастую такие аномалии выявляют уже на третьем месяце беременности. Тогда назначается аборт. Ошибка в диагностике считается преступлением и семья ребенка может написать жалобу на УЗИста или же гинеколога.

"В Азербайджане нет эвтаназии. Если родители откажутся от младенца, он будет взят под опеку государства. Но до тех пор, пока его сердце бьется, он должен жить. Ни один врач никаким уколом не прервет жизнь такому ребенку, так как это будет настоящим преступлением, убийством", – подчеркнула Мамедова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американо-испанская команда ученых сумела создать эмбрион-химеру из клеток человека и обезьяны.

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