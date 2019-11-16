Главная Новости
16 ноября • обновлено в 02:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Ребенок с ушами на шее и свиным пятаком родился в Азербайджане: видео 18+

830
Читать материал на украинском

В Баку (Азербайджан) родился ребенок с аномалиями: у малыша не было рта, вместо носа был пятак, а уши росли на шее.

Об этом сообщает портал 1news.az. Общее физическое состояние ребенка оценили как удовлетворительное – его легкие и сердце функционируют нормально.

Девочка родилась в частной клинике. Из-за этого ни главный гинеколог, ни неонатолог, ни педиатр не были приглашены к ребенку, сообщила главный гинеколог Азербайджана Севиндж Мамедова.

Новости
В Китае родился поросенок-мутант с "лицом человека"

Зачастую такие аномалии выявляют уже на третьем месяце беременности. Тогда назначается аборт. Ошибка в диагностике считается преступлением и семья ребенка может написать жалобу на УЗИста или же гинеколога.

"В Азербайджане нет эвтаназии. Если родители откажутся от младенца, он будет взят под опеку государства. Но до тех пор, пока его сердце бьется, он должен жить. Ни один врач никаким уколом не прервет жизнь такому ребенку, так как это будет настоящим преступлением, убийством", – подчеркнула Мамедова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американо-испанская команда ученых сумела создать эмбрион-химеру из клеток человека и обезьяны.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Анатолий Запорожский , Екатерина Луговская
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги