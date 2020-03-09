Ребенок кричал от испуга: в украинской рыбной консерве нашли странное существо

Ребенок жительницы Новограда-Волынского испугался найденного в консервированной кильке от ТМ "Морские" странного морского существа.

О происшествии сообщила Лариса Гембарская - мать ребенка - в Facebook-группе "Новоград и Время". В комментариях под постом она рассказала подробности - ребенок был сам дома, открыл банку, увидел это существо и испугался до слёз.

"Такое создание нашли сегодня в консерве, когда открыли. Кто знает, что это такое? Ребенок сам был дома, достал из холодильника эту злополучную консерву. Из интереса как-то открыл. Так испугался, что плакал долго, стресс был сильный, еле успокоила", - поделилась женщина.

В украинской рыбной консерве нашли странное существо Скриншот с Facebook

В комментариях люди возмущенно поддержали женщину, заявляя, что украинские консервы давно не покупают. При этом, некоторые высказали предположение, что это морской таракан - ракообразное, которое иногда попадается в консервах.

Отметим, что производитель ТМ "Морские" относится к группе компаний Snack Production, которая на своем сайте заявляет, что производит исключительно качественные продукты, благодаря которым якобы сохраняет первые позиции в снековых сегментах украинского рынка.

В украинской рыбной консерве нашли странное существо

Морской таракан

Как сообщал OBOZREVATEL, в продукции Нежинского консервного завода нашли заколку, что возмутило пользователей социальных сетей.

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