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7 февраля • обновлено в 08:24
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Ребенок или Иисус? Загадочное старинное фото озадачило сеть

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В сети опубликовали фото, которое озадачило многих пользователей интернета. Так, юзеры не могли определиться, что изображено на фото – ребенок или большая голова.

Как пишет "Рамблер", на старинном снимке изображены мужчина в шляпе и женщина в панаме. Озадаченность у пользователей сети вызвало то, что же держит мужчина в руках.

Некоторые увидели огромное лицо человека в профиль. Причем, самое изображение им напомнило лик Иисуса Христа.

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Но если присмотреться на фото, то можно все же увидеть, что на руках у мужчины ребёнок в белой одежде и белой панаме на голове. При этом малыш держит игрушку, похожую на лошадку.

Отмечается, что такая оптическая иллюзия связна со старостью фото ,а также с ее качеством и цветовой гаммой.

Ребенок или Иисус? Загадочное старинное фото озадачило сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете появилось пять загадочных оптических иллюзий, которые вызывают немало вопросов.

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Автор
Тимур Григоренко
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь!! ---- https://cuz.su/mblog
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