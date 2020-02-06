Ребенок или Иисус? Загадочное старинное фото озадачило сеть

В сети опубликовали фото, которое озадачило многих пользователей интернета. Так, юзеры не могли определиться, что изображено на фото – ребенок или большая голова.

Как пишет "Рамблер", на старинном снимке изображены мужчина в шляпе и женщина в панаме. Озадаченность у пользователей сети вызвало то, что же держит мужчина в руках.

Некоторые увидели огромное лицо человека в профиль. Причем, самое изображение им напомнило лик Иисуса Христа.

Но если присмотреться на фото, то можно все же увидеть, что на руках у мужчины ребёнок в белой одежде и белой панаме на голове. При этом малыш держит игрушку, похожую на лошадку.

Отмечается, что такая оптическая иллюзия связна со старостью фото ,а также с ее качеством и цветовой гаммой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете появилось пять загадочных оптических иллюзий, которые вызывают немало вопросов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram