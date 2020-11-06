В Сумах подростки полгода насиловали первоклассника, но полиция молчала: новые детали скандала

На Сумщине под суд пойдет 14-летний подросток, который в компании своих несовершеннолетних друзей издевался и насиловал первоклассника. Областная прокуратура уже предъявила ему подозрение. Местные жители считают, что этого не произошло, если бы в школе был порядок. Однако директор школы говорит, что делалось все возможное, но совладать с этими подростками было сложно. И настаивает на том, что за все случившееся на летних каникулах с детьми в ответе их родители. Подробнее об этой истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Дело открыли под давлением общественности

Эта история потрясла весь микрорайон "Добровольный" в Сумах. В руки активистов попало видео, на котором трое подростков из УВК №16 жестоко издеваются над первоклассником. Причем происходило все это не менее полугода.

Первое видео с издевательствами над мальчиком появились в YouTube еще в марте этого года. "Я видела эпизод, где в заброшенном гараже возле этой школы подростки заставляют ребенка есть собачье г**но. Лицо мальчика вымазано, он испуган и растерян. А за кадром слышны голоса этих уродов: "Ну что, вкусно? Правда, вкусно!" – рассказывает жительница этого микрорайона.

Местные жители вышли на протест 0542.ua

На втором видео малолетки уже заставляют ребенка садиться на отломанную от зонта ручку. И приговаривают: "Ниже садись, ниже".

"А на третьем видео ребенка вовсе сажали на бутылку. Это произошло 25 июля. Дети привели ребенка домой, там был отец. Он стал расспрашивать что случилось, тогда ребята ему рассказали. Отец сразу вызвал полицию", – говорит женщина.

Издевательствами над ребенком занимались трое старшеклассников: 14-летний Артем П. и несовершеннолетние Артем Р., Вадим Л.

Сначала полиция, несмотря на заявление родителей ребенка, не собиралась открывать дело об изнасиловании: мол, все это обычное хулиганство. Но под давлением общественности, после того как люди вышли на акцию все-таки открыла производство по факту изнасилования.

Только после протеста полиция переквалифицировала статью с хулиганства на изнасилование 0542.ua

Теперь же 14-летнему Артему П. предъявлено подозрение по ч.4 ст.152 (Изнасилование). А вот двум другим грозит более мягкое наказание, поскольку по возрасту они неподсудны.

Могли ударить учителя и устраивали коридор издевательств

Сейчас Артем П. переведен на домашнее обучение, в школу он не ходит. Однако в это учебное заведение вынужден ходить мальчик, над которым так поиздевались, и двое участников.

Хотя, как рассказывают местные жители, именно Артем П. во время издевательств стоял рядом, а все это проделывали Артем Р. и Вадим Л. "Именно они снимали трусы и заставляли ребенка притрагиваться к их органам", – говорит местная активистка Наталья Бугаец.

Кроме этого, мама Вадима Л. работает техническим сотрудником судмедэкспертизы, а отец – бывший сотрудник правоохранительных органов.

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"Эти подростки уже давно в школе отличались своими выходками. Они могли встать среди урока, повысить голос и даже ударить учителя, сказать непристойность. Ученики рассказывали, что часто выстраивались вдоль коридора цепочкой и толкали, пинали других школьников, устраивая им такой "коридор". Сами дети признаются, что ходили на занятия как на каторгу", – рассказывает Бугаец.

Местные жители давно недовольны директором школы

У местных жителей много претензий как к самой школе, так и к директору. Еще с 2012 года люди недовольны руководителем.

"В школе нет порядка, нет дисциплины. В последнее время это учебное заведение занимает самые последние места в рейтинге сумских школ по результатам ВНО. Директор сделала учебное заведение инклюзивным, сюда ходят дети с инвалидностью, больные. Этим и объясняют свои неуспехи. На самом деле это неправда. Школу покинуло более 400 учеников за несколько лет. Причина одна – тут не дают качественного образования. Родители, которые хотят, чтобы их дети поступали в вузы, росли в нормальной обстановке, переводят их в другие заведения", – говорит Бугаец.

О том, что творят подростки школы, в администрации школы знали, но почему-то мер не принимали.

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Мама сказала, что у нее золотой ребенок

Правда, директор УВК №16 Елена Стайко считает, что это не так. "Артем П. у нас уже года три как известен своим поведением. Он очень много прогуливает, обижает младших, высокомерно относится к педагогам, нецензурно выражается. Ни психолог, ни социальный работник не могли с ним найти общий язык. Мы обращались в полицию, но там все время говорили, что вот достигнет 14-летнего возраста, тогда к нему примут меры. Его мама сначала шла на контакт, а потом сказала, что у нее золотой ребенок, а мы все наговариваем.

Что касается Артема Р., то у него такое поведение стало проявляться в последний год. Он начал прогуливать, нагло разговаривать, перебивать учителей, также у него стала проявляться агрессия. Мама сотрудничает со школой, мы думали, что это возрастное, и со временем он это перерастет. Что касается третьего участника Вадима Л., то для нас это стало неожиданностью. Возможно, он попал в плохую компанию", – сказала OBOZREVATEL директор.

Также она подчеркивает, что это видео снято в июле, когда в школе были каникулы, и за детей несут ответственность их родители.

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В понедельник, 9 ноября члены общественности собираются выслушать отчет директора школы, чьей работой они очень недовольны. Они уверены, если бы школой руководил директор, которому не все равно, то и таких фактов не было бы.

"В мае департамент образования Сумского городского совета заключил с ней новый контракт. Хотя там прекрасно знают, что творится в учебном заведении. У нас есть документы, которые говорят о том, что в школе не ведется учет имущества. Куда-то пропали станки, на которых раньше проводили уроки труда. Исчез бюст Островского. Не оказалось телевизора, микроволновки. Сейчас телевизор вернули. Куда-то исчезает хорошая мебель. Там, кроме кабинета директора, школа ремонта не видела, все осталось как после Советского Союза. Директору объявили выговор после этого дикого случая с маленьким мальчиком, теперь она его оспаривает в суде. Она уверяла, что ничего не знала о том, что произошло, и назвала этих подростков невменяемыми, мол, с ними никто не может совладать", – говорит Бугаец.

Местные жители считают, что полиция слишком медленно ведет расследование. "После того как мы вышли на акцию, написали письмо президенту, они месяц активно проводили разные следственные действия. А потом снова все затихло. Только сейчас объявили одно подозрение", – возмущается Бугаец.