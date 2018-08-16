Ребенок хотел кушать: под Черкассами разгорелся скандал из-за горе-матери

В Черкасской области в городе Смела полиция разыскивает мать 5-летней девочки, которая оставила ребенка без присмотра.

Как сообщили в областной полиции, им пришло сообщение от местных жителей о том, что в одном из дворов в вечернее время без присмотра взрослых гуляет ребенок.

"Девочка выглядела неухоженной, грязной и хотела есть. По приезду на место происшествия правоохранители выяснили от местных жителей, что видели мать неоднократно, в состоянии алкогольного опьянения и место ее нахождения в настоящее время неизвестно", - написано в сообщении.

Ребенка осмотрели врачи, состояние его здоровья сейчас удовлетворительное. Смелянские правоохранители устанавливают местонахождение 31-летней женщины, также решается вопрос о помещении ребенка в центр социально-психологической реабилитации.

В случае установления местонахождения горе-матери ей грозит привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, недавно на Кировоградщине разгорелся скандал с семьей, которая морила голодом 4-летнего сына, доведя его вес до 7 кг при норме в 16 кг. Позже OBOZREVATEL выяснил, что отцом ребенка является местный депутат.