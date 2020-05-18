Украинские интернаты закрыли на карантин, а детей вернули в опасные семьи: их жизни под угрозой. Эксклюзив

Перед Минсоцполитики, общественными организациями и службами по делам детей назрела важная задача – промониторить все семьи воспитанников интернатов

Такие обстоятельства увеличивают вероятность халатности или даже жестокого отношения к детям

Условия в семьях никто не проверил, хотя многие из них находятся в группе риска и сложных финансовых обстоятельствах

В Украине более 40 тысяч детей из интернатов вернули родителям

Из-за пандемии коронавируса в Украине более 40 тысяч детей, которые воспитывались в интернатных учреждениях, вынуждены были вернуться в семьи. В некоторых их никто не ждал, другие – просто опасны.

Подробнее о ситуации — в материале OBOZREVATEL.

В интернатах Украины примерно 100 тысяч детей, из которых около 90% имеют родителей Коллаж

Казалось бы, перед принятием такого беспрецедентного решения нужно было хорошо взвесить все "за" и "против", однако нет. Все произошло в большой спешке. Сразу же тревогу забили Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Украинская сеть по правам ребенка.

"ЮНИСЕФ и партнеры глубоко обеспокоены, что в результате введенных правительством мероприятий 42 тысячи детей, в том числе дети с инвалидностью, которые воспитывались в интернатных учреждениях, были отправлены обратно в свои семьи. Возвращение произошло без предварительной проверки условий в семьях этих детей. Значительная часть этих семей находятся в группе риска и в сложных финансовых обстоятельствах", – говорится в совместном заявлении.

В нем также обратили внимание на то, что нынешние стрессовые условия "увеличивают вероятность халатности или даже жестокого отношения к детям".

Дарья Касьянова, национальный директор по развитию программ "СОС Дитячі містечка Україна" и глава правления Украинской сети за права ребенка, рассказала OBOZREVATEL, чем обернулось такое решение.

Дарья Касьянова

– Дарья, откуда взялась цифра 42 тысячи детей? Ведь в интернатах Украины их находится намного больше.

– Всего в интернатах находится около 100 тысяч детей, около 90% из них имеют родителей, которые не лишены родительских прав. Почти 42 тысячи отправленных из-за карантина в семьи - это дети из интернатов, "принадлежащих" образованию. Есть дети, родители которых не лишены прав, дети находятся там именно по заявлению родителей.

Из более 40 тысяч детей вернулись домой те, кто учится в общеобразовательных школах-интернатах. Это разные интернаты — например, спортивные, для слабовидящих или слабослышащих детей и т. д.

К примеру, семья живет за 100 километров в селе, где нет возможности для обучения такого ребенка. Соответственно, родители вынуждены были отдать его в интернат.

Например, в Ивано-Франковской области из-за карантина вернулись домой около 500 детей. И большую часть таких семей службы по делам детей и центры социальных служб уже проверили.

Некоторые родители отдали детей в интернат, так как выезжали на заработки - разные причины и ситуации.

– Все ли семьи уже проверены? Все-таки прошел уже месяц с момента принятия такого решения.

– Еще нет, не все 100%. Главное, что каких-то страшных случаев насилия не установлено. Но это по состоянию на сейчас.

– Вы упомянули, что есть семьи, которые отправили ребенка учиться и жить в интернат в силу необходимости, но ведь не все так благополучно? Странное слово, конечно, когда ребенок растет не с папой и мамой.

– Вот одна ситуация. Ребенок больше трех лет не видел своих родителей. Они к нему не приезжали в интернат, не звонили, однако они не были лишены родительских прав. В журнале посещения стоит галочка, что якобы проведывали, однако это не так.

И вот детей, которые годами не видели своих родителей, вернули в семьи. Привезли, высадили, сказали: "Иди". Один ребенок пришел домой, а там никого нет. Пошел к соседям, первые несколько дней у них ночевал, а потом служба по делам детей приехала и стала выяснять, где же родители. В итоге уже приехали сотрудники интерната и забрали ребенка обратно.

– Оторопь берет.

– Понимаете, сейчас не стоит вопрос, почему такая плохая семья, а, например, почему за три года никто не выяснил, что с этой семьей происходит и почему такие родители не были лишены прав. Соответственно, статус ребенок не получил, а ведь он мог бы уже быть устроен в приемную семью, быть усыновлен.

Подобные ситуации зафиксированы в нескольких областях Украины.

Есть и случай, когда привезли детей домой, а мама в этот день уехала в роддом рожать еще одного ребенка. Детей никто не ждал.

- Ужасно. Не могу представить таких деток на пороге дома, где не ждут.

– Бывает и ждут, но... Есть и очень бедные семьи. Работы нет, кормить детей нечем.

И надо понимать, что сотрудники интернатов для того, чтобы заполнить свои так называемые койко-места, ездят по населенным пунктам и предлагают отдать детей.

Предварительно они уже ознакомились с базой многодетных, малообеспеченных семей, тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, где мама одна воспитывает нескольких детей.

Сотрудники интернатных учреждений обычно весной ездят по городам и селам и настоятельно предлагают свои услуги. Мол, приезжайте, отдайте ребенка и вам будет легче.

– И родители на это ведутся?

– Ведутся. Хорошо ведь: пятиразовое питание, спонсоры приезжают, помогают, дети поют-танцуют и иногда их отправляют отдыхать, в том числе за границу.

Но бедность не является причиной для лишения родительских прав — так и за границей, так и по нашему законодательству. Но очень важно помогать таким семьям, мотивировать, помогать справиться с бедностью.

Вообще, ребенок зачастую является единственным мотиватором, который держит такую семью на плаву. Когда надо взять себя в руки ради ребенка, искать работу, различные варианты.

А вот когда ребенок пристроен, накормлен, то, как правило, родители "расслабляются". Кто-то начинает выпивать, медленно или быстро спускаться на дно своей жизни.

Семьи, которые отправили детей в интернаты, действительно разные. И нельзя сказать, что всем детям грозит опасность. Более того, есть и очень обеспеченные.

Например, в Днепре, в Донецкой области есть интернаты для детей, куда еще нужно постараться устроиться. Даже взятки дают. Каждое утро привозят детей на хорошей машине, вечером забирают.

Это дети со сколиозом или сахарным диабетом, с кардиологией. Вот как в детсадах есть специализированные группы, такие есть и интернаты. По сути, за деньги налогоплательщиков дают такие высококачественные услуги детям.

В таких интернатах есть какое-то количество детей из малообеспеченных семей, но в целом это дети вполне состоятельных родителей. Это отдельная тема для разговора.

– Думаю, к этому вопросу мы позднее вернемся. Дарья, а наиболее неблагополучные семьи? Ведь действительно нередки случаи насилия над детьми. Правда, выявлять это очень трудно.

– Есть семьи реально опасные. Есть семьи, куда вернули детей, однако ранее там были зафиксированы факты насилия (в том числе над ребенком).

Вернули по разным причинам. Например, плохо работают суды, а они завалены делами. И вопросы лишения родительских прав всегда рассматриваются по остаточному принципу. Во многих случаях эти процессы длятся очень долго. Дела возвращают, потом опять инициируют лишение родительских прав – замкнутый круг. Соответственно, все это время ребенок находится в интернате.

И сейчас получилось, что детей вернули и в семьи, которые, по сути, для них опасны.

– Теперь такое поспешное решение выглядит особенно страшно.

– Для служб по делам детей и центров социальных служб ситуация с возвращением в семьи тоже оказалась как снег на голову. То есть образование отправило детей из интернатов, но никакое межведомственное взаимодействие не сработало, никого не оповестили. Думаю, если бы предупредили хотя бы за неделю, получилось бы перепроверить семьи и понять, в какие отправлять детей категорически нельзя.

Есть семьи, куда привезли ребенка, а там нет ни угля, ни дров, холод собачий. Телевизор отключен, об интернете речь даже не идет. И вот онлайн-учеба во время карантина, Zoom или уроки по телевизору – а его нет. Есть и такие семьи. И это огромная проблема.

Знаю, что таких детей уже переместили в центры социально-психологической реабилитации. Есть случаи, когда сотрудники интернатов уже позабирали своих детей. Да и шум поднялся. Некоторые интернаты забеспокоились, а вдруг осенью вернется меньше детей. Соответственно – отреагировали.

Жуткие условия для детей Фото из архива Дарьи Касьяновой

Мы как Украинская сеть по правам ребенка обсуждали эти вопросы и другие риски с ЮНИСЕФ и с Министерством социальной политики. Есть ведь еще одна проблема: как с учетом заболеваемости COVID-19 возвращать в интернат этих детей?

– Если коронавирус "попал" в интернат...

– В этих учреждениях нельзя обеспечить детям качественную обсервацию. Там общие изоляторы, один медработник. Уже есть случаи в Украине, когда сотрудники интернатов и дети заразились коронавирусом.

За рубежом, знаю от моих коллег в странах Балтии, Казахстане, сотрудников интернатов и детей тестируют каждую неделю. У нас такого нет.

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И, конечно, именно сейчас важно помогать, поддерживать проблемные семьи. Например, мы вместе со службой по делам детей сейчас мониторим семьи в Луганской области. Где нужна какая-то помощь – готовим продуктовые наборы, лекарства. Начали выезжать, передавать необходимое и заодно смотреть, что и как в этих семьях.

Самая большая задача – и для общественных организаций, которые работают в сфере защиты прав ребенка, и для Минсоцполитики, служб по делам детей, – промониторить все семьи и понять, по каким причинам 100 тысяч детей находятся в интернатах.

Какие реальные причины их нахождения в интернате. Или же они могут жить в своих семьях — при условии поддержки и помощи. Это большой смысл всего происходящего.

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