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Алексей Лебединский
Алексей Лебединский
Профессор Лебединский, музыкантВсе статьи автора

Реальность бьет в лицо: взрывов в 2019 году не избежать

4.9т

Пост, который надо было бы написать завтра, чтобы не портить людям наслаждение иллюзиями.

Год будет плохой. Пузырь надувается все больше, давление в нем все растет.

В Европе кризис, который точно добром не закончится. Америку раздирают конфронтации и непонятки. Китай все мощнее. Российское руководство безнаказанно и творит все, что захочет, потрясая атомным оружием в своих диких, жлобских руках.

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Украина, к сожалению, не имеет ни одной реальной положительной геополитической перспективы, при этом во внутреннем строении оставаясь насквозь феодальной и коррумпированной. Ближний Восток кипит, готовый взорваться в любом месте внутри и взорвать снаружи. Северная Корея по-прежнему дика и ядерна, как и Россия. Авторитет и потенциал сдерживающих сил в Америке и Европе все слабеют, предоставляя позиции ультра-силам, чем непременно воспользуются Россия, Китай и КНДР.

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Звернення Зеленського вийшло слабеньким

Миграции подрывают и постепенно уничтожают цивилизации и демократии 20-го века, недовольство коренных населений этих стран положением дел растет почти в геометрической прогрессии.

Все экономические системы, системы безопасности, источники информации и многие другие важнейшие составляющие стали полностью зависимы от электричества, электроники и IT - страшно даже представить себе неделю жизни любого государства и человека без электроэнергии.

Населения развитых стран перестали являть из себя общества с объединяющей идеологией, принципами и желанием защищать эти принципы, все больше разобщаясь, персонализируясь и тем самым ослабевая перед лицом менее образованных, но объединенных любыми, даже самыми страшными и нелепыми, идеологиями авторитарных или феодальных государственных структур.

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По моему мнению, большие взрывы во многих сферах, направлениях, отношениях просто неизбежны. Но насколько они будут уничтожающи и плачевны, никому нельзя спрогнозировать - огромное число неизвестных не даст даже примерно предположить знаки в уравнениях.

Это все - мои, простого человечка, субъективные размышления. Мне так видится мир 1-го января 2019-го.

И да... Я родился оптимистом с десятикратным запасом прочности, ребята. Но реальность бьет в лицо и не дает радужно витать в облаках, как бы ни хотелось.

Прошу извинить, если кому испортил настроение вкусных остатков вчерашнего оливье.

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Автор
Алексей ЛебединскийАлексей Лебединский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Алексея Лебединского
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
это да ,вот плэтому и живут хорошо страны,которые практикуют эволюционные пути развития ,на небе Бог ,в церкви священник ,в доме отец...,ну а так наз.конкуренция ,это есть плод деятельности врага рода человеческого .
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Сдаётся мне,что этот "прохвессор" жопой чует ветер перемен....приспособится флюгер,и будет дудеть в другую дудку.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Олигархи и путлеровское коррумпированное воровство - однояйцевые близнецы. Цели у них в конечном счете практически совпадают
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