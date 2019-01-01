Пост, который надо было бы написать завтра, чтобы не портить людям наслаждение иллюзиями.

Год будет плохой. Пузырь надувается все больше, давление в нем все растет.

В Европе кризис, который точно добром не закончится. Америку раздирают конфронтации и непонятки. Китай все мощнее. Российское руководство безнаказанно и творит все, что захочет, потрясая атомным оружием в своих диких, жлобских руках.

Украина, к сожалению, не имеет ни одной реальной положительной геополитической перспективы, при этом во внутреннем строении оставаясь насквозь феодальной и коррумпированной. Ближний Восток кипит, готовый взорваться в любом месте внутри и взорвать снаружи. Северная Корея по-прежнему дика и ядерна, как и Россия. Авторитет и потенциал сдерживающих сил в Америке и Европе все слабеют, предоставляя позиции ультра-силам, чем непременно воспользуются Россия, Китай и КНДР.

Новости Звернення Зеленського вийшло слабеньким

Миграции подрывают и постепенно уничтожают цивилизации и демократии 20-го века, недовольство коренных населений этих стран положением дел растет почти в геометрической прогрессии.

Все экономические системы, системы безопасности, источники информации и многие другие важнейшие составляющие стали полностью зависимы от электричества, электроники и IT - страшно даже представить себе неделю жизни любого государства и человека без электроэнергии.

Населения развитых стран перестали являть из себя общества с объединяющей идеологией, принципами и желанием защищать эти принципы, все больше разобщаясь, персонализируясь и тем самым ослабевая перед лицом менее образованных, но объединенных любыми, даже самыми страшными и нелепыми, идеологиями авторитарных или феодальных государственных структур.

По моему мнению, большие взрывы во многих сферах, направлениях, отношениях просто неизбежны. Но насколько они будут уничтожающи и плачевны, никому нельзя спрогнозировать - огромное число неизвестных не даст даже примерно предположить знаки в уравнениях.

Это все - мои, простого человечка, субъективные размышления. Мне так видится мир 1-го января 2019-го.

И да... Я родился оптимистом с десятикратным запасом прочности, ребята. Но реальность бьет в лицо и не дает радужно витать в облаках, как бы ни хотелось.

Прошу извинить, если кому испортил настроение вкусных остатков вчерашнего оливье.