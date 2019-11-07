Заявления народного депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко о вероятности "честных и порядочных" террористов у власти ОРДЛО занять места в новой украинской власти после деоккупации Донбасса, не имеют ничего общего с реальностью. Россия не собирается возвращать оккупированные территории.

Я не сторонник того, чтобы жить в иллюзиях, пока русские не собираются возвращать оккупированный Донбасс. Они будут торговаться, они будут предлагать поменять Донбасс на Крым, или наоборот. Они будут создавать различные подобные информационные возмущения. Но пока ничего не изменится.

"АиФ"

Надо понимать, что на Донбассе нет никаких "республик", там созданные Россией оккупационные администрации. И недавно наш избранный народом президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от термина "сепар", и я с ним согласен. Потому что на Донбассе нет сепаратизма, там совсем другое явление – там более 90% населения живут в оккупации, они являются заложниками ситуации, а остальные являются никем иным, как коллаборационистами.

Если там люди в российской военной форме, то кто они? Может они и есть те, кто отстаивает таким извращенным способом национальные интересы РФ, которыми они их видят.

Не может быть на территории двух хозяев де-факто. Сейчас мы видим, что там российские флаги, и с момента средневековья ничего не изменилось – чей флаг, тот и владеет ситуацией. Посмотрите только на мост в Станице Луганской, что мы там видим? Это Кремль нам говорит: ребята, вы можете обещать украинцам мир завтра, сегодня или послезавтра, можете говорить, что надо просто прекратить стрелять, но ничего не изменится.

Террористы подняли на мосту флаги "ЛНР" Inside Donetsk

Они не собираются идти на уступки ни на йоту. И очень странно, когда украинцам рассказывают, что власть договорится. Та россияне плевать хотели, им все равно. Они хотят, чтобы нас, как независимого государства, не было, и возвращение Донбасса, реальное возвращение, фактически невозможно.

Ключевой момент, на любые инициативы по поводу контроля украинской власти над украинской-российской границей, в Кремле говорят категорическое нет. Потому что, если граница будут контролировать украинцами, миротворцами ООН, марсианами или представителями планеты Юпитер, сразу выяснится, что никакой войны нет.

И по поводу сепаратистов, сейчас прошло 5 лет, люди, которые там проживают, они понимают, что Украина – это цивилизация в прямом смысле слова. У нас тут свобода слова, куча мыслей, идей, а там почему-то все говорят, как роботы. Они там дыб*лами стали? Довольны ли они, что русские затопили шахты, распилили заводы и ввели комендантский час? То, что там происходит, называется режим военной диктатуры, и фраза "посадить на подвал" имеет реальные очертания, когда фейковая "республика", фейковый суд, а тюрьма настоящая.

В перспективе ближайших лет никаких изменений ожидать не стоит, и не надо себя обманывать. Сейчас Лавров сравнивает оккупированный Донбасс с Приднестровьем. Урегулирование конфликта там длится уже почти 30 лет, кто-то слышал о каких-то возможностях? И их не будет, потому что там, где есть русский оккупационный сапог, правда такова, что украинец может освободить эту территорию либо военным путем, либо не освободить.

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