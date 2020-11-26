Реальная заболеваемость коронавирусом значительно выше статистики, – Голубовская

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала, что реальная заболеваемость коронавирусной инфекцией значительно выше официальной статистики.

По ее словам, официальная статистика инфекционных болезней всегда отстает от реальной. Об этом она сообщила во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает "Укринформ".

"Мы узнаем так называемые оценочные данные, являются инфекционные патологии, которые мы узнаем путем математического моделирования, когда все это пройдет по миру, через год-полтора. Но реально больных больше", – сказала Голубовская.

Она добавила, что многие люди болеет бессимптомно, поэтому не делают тестов, а потому не попадают в статистику.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский врач-инфекционист, профессор и доктор медицинских наук Ольга Голубовская считает, что основания для госпитализации президента Владимира Зеленского в больницу "Феофания" были.