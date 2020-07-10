Почему помогать нужно не только жертвам буллинга, но и самим преследователям, а так же свидетелям? Где находится граница ответственности родителей и почему ребенок не идет за помощью? Давайте разбираться.

В 2016 году организация UNICEF провела масштабное исследование для ООН касательно буллинга в школах. По данным этого исследования 89 % участников подтвердили существование этой проблемы (в выборку попали 2117 украинских школьников). Непосредственно подвергались травле 49 % детей.

Итак, имея такие неутешительные показатели, можем ли мы говорить, что именно ваш ребенок точно не столкнется с буллингом в школьном возрасте? Не забывая так же о том факте, что у буллинга есть несколько "лиц", а точнее ролей: жертва, преследователь, свидетель.

Существование трех ролей в буллинге подтверждает его социальный характер, а не исключительно личностно-психологический. Буллинг – не конфликт между двумя детьми. В этот процесс обычно включено много детей, ведь роль преследователя, а тем более свидетеля, могут играть одновременно несколько детей.

Разбирая роли буллинга, всегда хочется задать несколько вопросов:

Что нужно делать родителям, чтобы ребенок не стал жертвой буллинга или как правильно должен поступить ребенок, если таки он подвергается травле?

Каковы социальные предпосылки формирования роли преследователя?

Почему свидетели всегда остаются в стороне и как можно на это повлиять?

Вокруг этих трех вопросов мы и находим главные проблемы, связанные с буллингом, которые нужно решать, добавляя еще сюда, конечно, профилактические меры по противодействию буллингу в сфере образования.

Почему дети становятся жертвами буллинга?

Зачастую жертвой становятся дети, которые отличаются повышенной тревожностью, заниженной самооценкой, неуверенностью, замкнутостью и т.д. В группе риска находятся дети с проблемами в обучении, дети с поведенческими и другими нарушениями, дети старшего возраста, которые идентифицируют себя как представители ЛГБТ и т.д. Причиной буллинга так же могут быть любые особенности внешности, этническая принадлежность, пол и т.д.

Как понять, что ваш ребенок стал жертвой буллинга? Начнем с того, что вследствие длительной травли у ребенка происходит снижение успеваемости, могут проявляться симптомы тревожно-депрессивных расстройств, апатия, снижение интереса ко всему, проблемы со сном, головные боли, энурез в младшем возрасте.

По статистике, большая часть детей никому не рассказывает о травле. Почему дети принимают такую позицию? Во-первых, проблема заключается в недостаточной образованности в данном вопросе. Дома родители не проводят беседы о буллинге, а в школе нет профилактических мер по его противодействию, не в 100 % случаев, конечно, но процент обратной стороны достаточно невесом. В этом случае, ребенок не понимает, что происходит что-то не соответствующее норме, что можно и нужно обратиться за помощью. Во-вторых, ребенок может избегать обращения за помощью к родителям, если ранее уже обжигался. Если у него был опыт, когда он хотел получить помощь и поддержку, а в ответ получал: "Не выдумывай, все будет нормально", "Сам разбирайся, ты же уже взрослый", "Ну тебе не стыдно? Ты же мальчик, а не можешь дать отпор!" и т.д. Как психолог, могу сказать, что такая стратегия воспитания, которая описывается примерами выше, в принципе не приводит ни к чему хорошему, не только в вопросе буллинга. Ребенка всегда нужно поддерживать, сколько бы лет ему не было, какого бы пола он не был, какой бы не был у него характер. Интересоваться переживаниями ребенка и его эмоциями нужно начиная с раннего детства, так вы построите надежный фундамент доверительных отношений.

Если ваш ребенок подвергается травле в школе, вы должны прекратить этот процесс. Для начала, помогите вашему ребенку с его эмоциональным состоянием, если вы видите, что уже нанесен серьезный урон его психическому здоровью, обратитесь к психологу. Включайте в работу учителей, если до этого они не были включены. Если ситуация серьезная, и состояние ребенка не улучшается, прекратить травлю не получается, меняйте школу. Да, это настолько серьезная проблема, которая нуждается в подобных мерах. Потому что с последствиями серьезного буллинга в школьном возрасте ребенок может жить всю оставшуюся жизнь, если не проработает эту проблему.

Кто такие преследователи и почему дети ими становятся?

Говоря о детях-агрессорах \ преследователях, мы чаще всего занимаем позицию обвинителя, который сразу и навсегда ставит крест на этом ребенке. Да, ребенок может причинять физическое насилие, да, он может избивать других детей, отбирать у них деньги, оскорблять и т.д. Но давайте задумаемся о том, почему ребенок занимает такую позицию? Почему ему необходимо именно таким способом завоевывать себе авторитет? Чаще всего, за исключением редких случаев, предпосылки такого поведения вытекают из семьи. Копирование поведения родителей, привлечение к себе внимания, проявление протестного поведения впоследствии нарушения родительско-детских отношений и т.д. Поэтому не спешите обвинять в злодеяниях самого ребенка. Бесспорно, он должен уяснить урок и понять, что совершил ошибку, но этот ребенок в помощи нуждается не меньше, чем ребенок, который подвергается буллингу. Должна проводиться работа не только с ребенком, но и семьей. Если вы столкнулись с тем, что ваш ребенок издевается над другими детьми, является агрессором, постарайтесь выяснить, почему так произошло, постарайтесь сблизиться с ребенком и понять, что он пытается сказать вам этим, обращайтесь к психологу за помощью.

Почему все забывают о свидетелях и в чем скрывается угроза?

Свидетели – это дети, которые изо дня в день наблюдают, как одни дети издеваются над другими. Небольшой процент пытается помочь жертве и заступается за нее или обращается за помощью к старшим. Но вот большая часть детей, предпочитают не вмешиваться, так как опасаются стать на место жертвы. Вот здесь и проявляется недостаток превентивных мер по противодействию буллинга, дети не владеют должными знаниями о том, как поступать в подобных ситуациях. Случаются и исключения, могу поделиться ситуацией из личного опыта работы, когда ученица пятого класса, став свидетелем буллинга, решила помочь жертве и вызвала в школу полицию. Сказать, что учителя были не в восторге, не сказать ничего, но поступок действительно достоин похвалы, девочка не осталась в стороне. В идеале, конечно, детям лучше начинать с учителей и родителей, которые обязаны включиться и разобраться в ситуации.

Но в чем же заключается риск пребывания ребенка длительное время в роли свидетеля? Свидетели буллинга могут переживать страх, беспомощность и стыд за свое бездействие. Если это продолжается длительное время, длительное время ребенок испытывает такие чувства как свидетель, не включаясь в процесс и не находясь под прямой угрозой, то со временем у них слабеет способность к эмпатии, способность проявления сочувствия к другим людям.

Тот факт, что от присутствия буллинга в детском коллективе, страдают дети, занимающие все три его роли, должен активизировать проведение профилактических мер в учебных заведениях, а так же стимулировать родителей активно поднимать эту тему со своими детьми. Расскажите ребенку о том, как поступать, когда он подвергается буллингу, или когда он стал свидетелем травли, и не забывайте, что преследователями дети становятся не просто так.