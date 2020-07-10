Реалии буллинга: как уберечь ребенка

Александра Талтанова Общество 14:29, 10.07.2020 Обновлено: 14:40, 10.07.2020

Почему помогать нужно не только жертвам буллинга, но и самим преследователям, а так же свидетелям? Где находится граница ответственности родителей и почему ребенок не идет за помощью? Давайте разбираться.

В 2016 году организация UNICEF провела масштабное исследование для ООН касательно буллинга в школах. По данным этого исследования 89 % участников подтвердили существование этой проблемы (в выборку попали 2117 украинских школьников). Непосредственно подвергались травле 49 % детей.

Итак, имея такие неутешительные показатели, можем ли мы говорить, что именно ваш ребенок точно не столкнется с буллингом в школьном возрасте? Не забывая так же о том факте, что у буллинга есть несколько "лиц", а точнее ролей: жертва, преследователь, свидетель.

Существование трех ролей в буллинге подтверждает его социальный характер, а не исключительно личностно-психологический. Буллинг – не конфликт между двумя детьми. В этот процесс обычно включено много детей, ведь роль преследователя, а тем более свидетеля, могут играть одновременно несколько детей.

Разбирая роли буллинга, всегда хочется задать несколько вопросов:

  • Что нужно делать родителям, чтобы ребенок не стал жертвой буллинга или как правильно должен поступить ребенок, если таки он подвергается травле?

  • Каковы социальные предпосылки формирования роли преследователя?

  • Почему свидетели всегда остаются в стороне и как можно на это повлиять?

Вокруг этих трех вопросов мы и находим главные проблемы, связанные с буллингом, которые нужно решать, добавляя еще сюда, конечно, профилактические меры по противодействию буллингу в сфере образования.

Почему дети становятся жертвами буллинга?

Зачастую жертвой становятся дети, которые отличаются повышенной тревожностью, заниженной самооценкой, неуверенностью, замкнутостью и т.д. В группе риска находятся дети с проблемами в обучении, дети с поведенческими и другими нарушениями, дети старшего возраста, которые идентифицируют себя как представители ЛГБТ и т.д. Причиной буллинга так же могут быть любые особенности внешности, этническая принадлежность, пол и т.д.

Как понять, что ваш ребенок стал жертвой буллинга? Начнем с того, что вследствие длительной травли у ребенка происходит снижение успеваемости, могут проявляться симптомы тревожно-депрессивных расстройств, апатия, снижение интереса ко всему, проблемы со сном, головные боли, энурез в младшем возрасте.

По статистике, большая часть детей никому не рассказывает о травле. Почему дети принимают такую позицию? Во-первых, проблема заключается в недостаточной образованности в данном вопросе. Дома родители не проводят беседы о буллинге, а в школе нет профилактических мер по его противодействию, не в 100 % случаев, конечно, но процент обратной стороны достаточно невесом. В этом случае, ребенок не понимает, что происходит что-то не соответствующее норме, что можно и нужно обратиться за помощью. Во-вторых, ребенок может избегать обращения за помощью к родителям, если ранее уже обжигался. Если у него был опыт, когда он хотел получить помощь и поддержку, а в ответ получал: "Не выдумывай, все будет нормально", "Сам разбирайся, ты же уже взрослый", "Ну тебе не стыдно? Ты же мальчик, а не можешь дать отпор!" и т.д. Как психолог, могу сказать, что такая стратегия воспитания, которая описывается примерами выше, в принципе не приводит ни к чему хорошему, не только в вопросе буллинга. Ребенка всегда нужно поддерживать, сколько бы лет ему не было, какого бы пола он не был, какой бы не был у него характер. Интересоваться переживаниями ребенка и его эмоциями нужно начиная с раннего детства, так вы построите надежный фундамент доверительных отношений.

Если ваш ребенок подвергается травле в школе, вы должны прекратить этот процесс. Для начала, помогите вашему ребенку с его эмоциональным состоянием, если вы видите, что уже нанесен серьезный урон его психическому здоровью, обратитесь к психологу. Включайте в работу учителей, если до этого они не были включены. Если ситуация серьезная, и состояние ребенка не улучшается, прекратить травлю не получается, меняйте школу. Да, это настолько серьезная проблема, которая нуждается в подобных мерах. Потому что с последствиями серьезного буллинга в школьном возрасте ребенок может жить всю оставшуюся жизнь, если не проработает эту проблему.

Кто такие преследователи и почему дети ими становятся?

Говоря о детях-агрессорах \ преследователях, мы чаще всего занимаем позицию обвинителя, который сразу и навсегда ставит крест на этом ребенке. Да, ребенок может причинять физическое насилие, да, он может избивать других детей, отбирать у них деньги, оскорблять и т.д. Но давайте задумаемся о том, почему ребенок занимает такую позицию? Почему ему необходимо именно таким способом завоевывать себе авторитет? Чаще всего, за исключением редких случаев, предпосылки такого поведения вытекают из семьи. Копирование поведения родителей, привлечение к себе внимания, проявление протестного поведения впоследствии нарушения родительско-детских отношений и т.д. Поэтому не спешите обвинять в злодеяниях самого ребенка. Бесспорно, он должен уяснить урок и понять, что совершил ошибку, но этот ребенок в помощи нуждается не меньше, чем ребенок, который подвергается буллингу. Должна проводиться работа не только с ребенком, но и семьей. Если вы столкнулись с тем, что ваш ребенок издевается над другими детьми, является агрессором, постарайтесь выяснить, почему так произошло, постарайтесь сблизиться с ребенком и понять, что он пытается сказать вам этим, обращайтесь к психологу за помощью.

Почему все забывают о свидетелях и в чем скрывается угроза?

Свидетели – это дети, которые изо дня в день наблюдают, как одни дети издеваются над другими. Небольшой процент пытается помочь жертве и заступается за нее или обращается за помощью к старшим. Но вот большая часть детей, предпочитают не вмешиваться, так как опасаются стать на место жертвы. Вот здесь и проявляется недостаток превентивных мер по противодействию буллинга, дети не владеют должными знаниями о том, как поступать в подобных ситуациях. Случаются и исключения, могу поделиться ситуацией из личного опыта работы, когда ученица пятого класса, став свидетелем буллинга, решила помочь жертве и вызвала в школу полицию. Сказать, что учителя были не в восторге, не сказать ничего, но поступок действительно достоин похвалы, девочка не осталась в стороне. В идеале, конечно, детям лучше начинать с учителей и родителей, которые обязаны включиться и разобраться в ситуации.

Но в чем же заключается риск пребывания ребенка длительное время в роли свидетеля? Свидетели буллинга могут переживать страх, беспомощность и стыд за свое бездействие. Если это продолжается длительное время, длительное время ребенок испытывает такие чувства как свидетель, не включаясь в процесс и не находясь под прямой угрозой, то со временем у них слабеет способность к эмпатии, способность проявления сочувствия к другим людям.

Тот факт, что от присутствия буллинга в детском коллективе, страдают дети, занимающие все три его роли, должен активизировать проведение профилактических мер в учебных заведениях, а так же стимулировать родителей активно поднимать эту тему со своими детьми. Расскажите ребенку о том, как поступать, когда он подвергается буллингу, или когда он стал свидетелем травли, и не забывайте, что преследователями дети становятся не просто так.

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