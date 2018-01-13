УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

Реактивная смерть: ВСУ показали ужасающие ночные удары артиллерии. Видеофакт

7.9тЧитать новость на украинском

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины провели боевые учения с применением артиллерии.

"Ночные стрельбы артиллерии – это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище. Бойцы 93-й ОМБр сняли видео боевых учений", - говорится в сообщении формирования на странице в Facebook.

Новости
НАТОвцы записывают: ВСУ показали

величественнуютехнику ночного боя

В то же время в сети появилось видео учений пророссийских террористов "ДНР".

"Соревнования "спецназов", упражнение "наступательный проход группы с бронетехникой под прикрытием снайпера". Чё-та ржу", - написал в своем Twitter блогер Necro Mancer.

Как писал "Обозреватель", впервые за время "новогоднего" перемирия боевики применили артиллерию на Донбассе.

Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости