Реактивная смерть: ВСУ показали ужасающие ночные удары артиллерии. Видеофакт

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины провели боевые учения с применением артиллерии.

"Ночные стрельбы артиллерии – это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище. Бойцы 93-й ОМБр сняли видео боевых учений", - говорится в сообщении формирования на странице в Facebook.

величественнуютехнику ночного боя

В то же время в сети появилось видео учений пророссийских террористов "ДНР".

"Соревнования "спецназов", упражнение "наступательный проход группы с бронетехникой под прикрытием снайпера". Чё-та ржу", - написал в своем Twitter блогер Necro Mancer.

Как писал "Обозреватель", впервые за время "новогоднего" перемирия боевики применили артиллерию на Донбассе.