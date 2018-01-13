Реактивная смерть: ВСУ показали ужасающие ночные удары артиллерии. Видеофакт

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины провели боевые учения с применением артиллерии.
"Ночные стрельбы артиллерии – это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище. Бойцы 93-й ОМБр сняли видео боевых учений", - говорится в сообщении формирования на странице в Facebook.
величественнуютехнику ночного боя
В то же время в сети появилось видео учений пророссийских террористов "ДНР".
"Соревнования "спецназов", упражнение "наступательный проход группы с бронетехникой под прикрытием снайпера". Чё-та ржу", - написал в своем Twitter блогер Necro Mancer.
Соревнования "спецназов", упражнение "наступательный проход группы с бронетехникой под прикрытием снайпера" https://t.co/G194b7ueRT #ордо #чотаржу— Necro Mancer (@666_mancer) 13 січня 2018 р.
Как писал "Обозреватель", впервые за время "новогоднего" перемирия боевики применили артиллерию на Донбассе.