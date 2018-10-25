''Разжигают войну'': в РПЦ ''наехали'' на УГКЦ из-за Томоса

Русская православная церковь во время форума в Ватикане на тему семьи обвинила Украинскую греко-католическую церковь в поддержке Киевского патриархата и разжигании "гражданской войны".

Как сообщила глава УГКЦ епископ Святослав, позицию РПЦ озвучил российский митрополит Иларион, передает ТСН. По его словам, священнослужитель в очередной раз агрессивно атаковал Украинскую греко-католическую церковь.

"В чем заключалась его атака. Первое - он в очередной раз отрицал право на существование УГКЦ... Сам факт существования нашей церкви составляет вызов. Второе обвинение, которое прозвучало в наш адрес, это было обвинение в том, что именно греко-католики вызвали и разжигают "гражданскую войну" в Украине, поскольку "поддержали одну сторону противостояния", - сказал Святослав.

По словам епископа, риторика РПЦ в течение 25 лет касательно греко-католиков не изменилась. Однако существует и третий тезис, который высказал Иларион. Он заявил, что греко-католики общаются с украинскими "неканоническими православными", чем способствуют отрыву УПЦ от церкви-матери, то есть от Москвы. Это обвинение раньше так прямо не звучало.

"Мне становится вполне очевидно, что действительно кто-то хочет перенести это противостояние, которое сегодня есть в Украине между украинским обществом и внешним агрессором, на религиозную почву. И таким образом разжечь межрелигиозный, межконфессиональный конфликт в Украине. И здесь бы я согласился с патриархом Филаретом, что кто-то хочет поссорить религиозную среду", - сказал Святослав.

Он заверил, что попытки воплотить такие планы не будут успешны, а на провокации представители УГКЦ не поддадутся. Святослав подчеркнуl, что в течение 25 лет такого единства между православными, католиками и протестантами, как сейчас, не было.

"Я надеюсь, что те три провокации, три атаки в одном пакете, которые были совершены на высшем форуме католической церкви, понесли совершенное фиаско. Вы спрашивали, как отреагировала среда, - крайне негативно. Ко мне потом подходили представители всех епископских конференций, выражая большую солидарность нашей церкви и Украине", - рассказал руководитель УГКЦ.

Священнослужитель также добавил, что Папа Римский тоже был очень обеспокоен подобными высказываниями представителя Российской православной церкви. Так же и представители Вселенского патриархата. Представители Ватикана говорили главе УГКЦ, что Иларион нанес большой вред православной церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Вселенский Патриархат принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.