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Разжарит до +30: синоптик предупредила о возвращении жары в Украину

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В Украину в среду, 7 августа, придет жара. Температура достигнет +30 градусов и лишь на востоке страны ожидается до +26.

"Кратковременные дожди с грозами 7 августа будут локально гонять по западу и северу. В центральных областях, на юге и востоке будет сухо и солнечно", – сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Новости
Жара и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Ветер придет с юго-запада и будет умеренным. Более сильный ожидается в западных областях.

"В Киеве в среду – уже лето! Завтра в течение дня ожидается +26…+28 градусов. Дождь и гроза в столице вероятны, возьмите зонты. В четверг в большинстве областей Украины жара усилится, а вот на западе немного ослабнет", – рассказала синоптик.

Разжарит до +30: синоптик предупредила о возвращении жары в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик дал прогноз на август в Украине, заявив, что адскую жару в стране сменит холод.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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