"Разжаловать в миряне": Филарету перечислили наказания за скандальный "собор"

Реакция главы Православной церкви Украины митрополита Епифания на скандальный "собор" почетного патриарха Филарета может быть непредсказуемой, вплоть до "разжалования" Филарета в миряне.
О таком сценарии развития событий рассказала в эфире ObozTV религиовед Вита Титаренко, комментируя собрание бывшей УПЦ КП 20 июня.
Впрочем, по словам эксперта, у Епифания есть широкий "веер возможностей" – как оптимистических, так и пессимистических.
"Реакция как митрополита Епифания, так и Вселенского патриархата может быть разной… В результате святейший патриарх может остаться с узким кругом своих поклонников, сторонников, последователей – в своеобразном "клубе по интересам". Либо, в крайнем случае, может остаться простым мирянином, и таким образом завершить свое существование", – отметила Титаренко.
Религиовед также частично согласилась с мнением своего коллеги Дмитрия Горевого, который ранее озвучил ObozTV версию о причастности Кремля к "управлению" Филаретом.
"Говорить прямо, что это исключительно влияние ФСБ, каких-то российских спецслужб – довольно сложно. Но то, что амбиции святейшего патриарха Филарета удачно и успешно подогреваются – это сложно отрицать", – признала Титаренко.
По ее словам, политическая составляющая в этой ситуации определенно присутствует, хотя, возможно, скрыто.
Филарет заявил о восстановлении УПЦ КП
cerkvarium.org
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет объявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
Также Филарет заявил, что не был ознакомлен с Томосом до его получения, поэтому не принимает его.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Также в ПЦУ заявили, что такие действия почетного патриарха разрушают единство церкви. Епископ Адриан Кулик-Богдан назвал Филарета "профессиональным раскольником и бунтарем".
20 июня в Киеве по инициативе Филарета состоялось собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата.
По его итогам патриарх отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.
ПЦУ уже заявила, что не признает "собор" Филарета, назвав его решения никчемными в юридическом и каноническом плане.
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