"Разжаловать в миряне": Филарету перечислили наказания за скандальный "собор"

Реакция главы Православной церкви Украины митрополита Епифания на скандальный "собор" почетного патриарха Филарета может быть непредсказуемой, вплоть до "разжалования" Филарета в миряне.

О таком сценарии развития событий рассказала в эфире ObozTV религиовед Вита Титаренко, комментируя собрание бывшей УПЦ КП 20 июня.

Впрочем, по словам эксперта, у Епифания есть широкий "веер возможностей" – как оптимистических, так и пессимистических.

"Реакция как митрополита Епифания, так и Вселенского патриархата может быть разной… В результате святейший патриарх может остаться с узким кругом своих поклонников, сторонников, последователей – в своеобразном "клубе по интересам". Либо, в крайнем случае, может остаться простым мирянином, и таким образом завершить свое существование", – отметила Титаренко.

Религиовед также частично согласилась с мнением своего коллеги Дмитрия Горевого, который ранее озвучил ObozTV версию о причастности Кремля к "управлению" Филаретом.

"Говорить прямо, что это исключительно влияние ФСБ, каких-то российских спецслужб – довольно сложно. Но то, что амбиции святейшего патриарха Филарета удачно и успешно подогреваются – это сложно отрицать", – признала Титаренко.

По ее словам, политическая составляющая в этой ситуации определенно присутствует, хотя, возможно, скрыто.

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