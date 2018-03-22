"Развязали руки": Захарченко разразился новыми угрозами в адрес Украины

Главарь террористов Александр Захарченко пригрозил Украине жесткой реакцией в ответ на попытку насильственного захвата Донбасса.
Его слова передает информационный ресурс террористов.
"Закон (о "реинтеграции". - Ред.) принят, и он работает на уничтожение "ДНР" и "ЛНР". Он развязывает руки и Порошенко, и военным", - сказал Захарченко.
По его словам, Украина не решится на полномасштабные военные действия без команды из США.
Захарченко пригрозил, что любые попытки Украины насильно захватить Донбасс закончатся провалом.
"Ничего у них не получится. Ко всем действиям мы готовы. Ответим жестко и в военной, и в экономической, и политической сферах", - подчеркнул террорист.
Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Захарченко заявил, что рассматривает возможность создания "Харьковской народной республики".