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"Разврат!" В "ДНР" опозорились пошлой выходкой на фестивале

1.1т Читать материал на украинском

В "ДНР" в городе Кировское прошел молодежный фестиваль "Молодая гвардия", который возмутила сеть странными постановками с рабами в стиле БДСМ.

На мероприятие обратил внимание журналист Денис Казанский. Он опубликовал яркие кадры в Twitter.

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"В "ДНР" провели молодежный фестиваль "Молодая гвардия". Вот несколько кадров с этого занимательного действа. Хорошо получилось, но было бы лучше, если бы вместо девушки был Пушилин", – прокомментировал провокационные снимки Казанский.

Один из террористов "ДНР" назвал произошедшее развратом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на оккупированном Донбассе детей и подростков активно готовят в террористы. На территории так называемых республик созданы различные военно-патриотические движения. А школьники и даже воспитанники детских садов участвуют в соревнованиях и различных сборах, где их учат стрельбе и метанию гранат.

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Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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