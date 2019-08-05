"Разврат!" В "ДНР" опозорились пошлой выходкой на фестивале

В "ДНР" в городе Кировское прошел молодежный фестиваль "Молодая гвардия", который возмутила сеть странными постановками с рабами в стиле БДСМ.

На мероприятие обратил внимание журналист Денис Казанский. Он опубликовал яркие кадры в Twitter.

"В "ДНР" провели молодежный фестиваль "Молодая гвардия". Вот несколько кадров с этого занимательного действа. Хорошо получилось, но было бы лучше, если бы вместо девушки был Пушилин", – прокомментировал провокационные снимки Казанский.

Один из террористов "ДНР" назвал произошедшее развратом.

В ДНР провели молодежный фестиваль "Молодая гвардия". Вот несколько кадров с этого занимательного действа.



Хорошо получилось, но было бы лучше, если бы вместо девушки был Пушилин. pic.twitter.com/4vwI12r22R — Денис Казанський (@den_kazansky) August 4, 2019

#Гау: "Я не могу себе представить чтобы это произошло при Захарченко, при нем бы эти люди дружно рыли окопы, и не третью линию обороны, а на самом острие" #ойвсе https://t.co/aTq6XHsyi6 #Зуевка #молодаягвардия pic.twitter.com/WUpLGSGZSI — Necro Mancer (@666_mancer) August 4, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на оккупированном Донбассе детей и подростков активно готовят в террористы. На территории так называемых республик созданы различные военно-патриотические движения. А школьники и даже воспитанники детских садов участвуют в соревнованиях и различных сборах, где их учат стрельбе и метанию гранат.

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