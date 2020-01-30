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31 января • обновлено в 02:54
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/ Общество

Развенчаны популярные мифы о "золотом веке" СССР

1.1т
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В эпоху СССР существовали пропагандистские утверждения, что якобы советские граждане получали лучше в мире образование и медицинское обслуживание.

Издание "Медуза" развеяла самые известные мифы о жизни в Советском Союзе в "золотом веке", который пришелся на 1970–80-е годы.

Образование

Известно, что в Союзе особое внимание уделялось математике и физике – выпускники советских вузов традиционно высоко котировались в мире. Однако ученые достигали вершин науки не благодаря системе образования, а вопреки ей: чтобы чего-то добиться, людям приходилось преодолевать огромное количество сложностей и преград совершенно не академического свойства.

Например, при приеме в вузы действовали ограничения не только по классовому, но и по национальному признаку. Также действовали негласные ограничения и на прием в престижные советские вузы.

Красная площадь в Москве

Красная площадь в Москве

Отдельное место занимала советская идеология. Студенты много времени и сил тратили за бесполезное изучение истории КПСС и прочих похожих предметов.

Кроме того, "неблагонадежных" преподавателей, студентов и детей диссидентов отчисляли из вузов по политическим соображениям.

Медицина

На самом деле советская медицина сильно отставала от западных стран. Современные технологии и методы лечения были доступны только избранным, большинство врачей ими просто не владели.

Например, в конце 1980-х годов в советских больницах использовались стеклянные шприцы, многоразовые иглы, катетеры и системы для внутривенных инфузий.

Очереди в СССР

Очереди в СССР

Фармацевтика была на низком уровне, значительная часть лекарств закупалась за границей. При этом даже на простые препараты был дефицит.

Достаток в СССР

Очередной миф о достатке, который легко разрушается жилищной проблемой в СССР. Так, в Союзе только спустя десятки лет после Второй мировой войны начали строить массово жилье для населения. Даже так званные "хрущевки" хоть и давали бесплатно, но дальнейшие операции с жильем были либо полулегальны, либо совсем нелегальны.

Магазин в СССР

Магазин в СССР

Жилье и земельные участки распределялись на работе. На личные авто и гаражи приходилось записываться в многолетние очереди. Импортные товары доставались по "серым" схемам. Также в СССР постоянно был дефицит продуктов. Помимо простых товаров, таких как молоко и хлеб, купить было больше нечего.

Стабильность

На самом деле пресловутая стабильность была застоем, который образовался за "железным занавесом". К "кризису системы" привела та самая "стабильность", нежелание что-либо менять, главным образом в экономике. Отсутствие рыночных механизмов, купирование проблем, а не их решение привели к тому, что дисбалансы в экономике росли и в итоге закончились крахом конца 1980-х – начала 1990-х годов.

Жизнь в СССР

Жизнь в СССР

Иными словами, стабильность действительно была, но далась она крайне дорогой ценой и обернулась гиперинфляцией, исчерпанием запасов, обнищанием населения и унизительными программами "гуманитарной помощи".

Как сообщал OBOZREVATEL, названы самые опасные банды в СССР.

Также в сети опубликовали редкие фото российских городов после развала СССР. Кроме того, появились уникальные фото о жизни людей в Советском Союзе.

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Автор
Тимур Григоренко
Тег
СССР
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
шел 2220 год. численность населения Украины 5 тысяч человек. Украина самая нищая страна в млечном пути. обозреватель по прежнему публикует статьи о том, как в далёком 20 веке ужасно жилось в СССР и как несчастные украинцы при этом режиме страдали.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Миф создавался специально под ту публику, которой вместо свободы надо было источник дохода в виде рабочего места. Они спецом под это ум свой и затачивали, а потому любого мыслящего не согласно с их мнением готовы были минимум растоптать, а если предложат и посадить - тем более рады были поддержать власть. Именно они, постаревшие - его поддерживали и будут пока живы поддерживать.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не знаю что там у них в Рашке а у нас на Украине с едой вообще никогда не было проблем
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Бурмистров Вадим, клоун, Издание "Медуза"-российский ресурс, на фотках раисия и Кремль, петушок, ты дрочишь на перепосте из раисии
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Артеллерист Моня, как так, вас же при союзе гнобили. Или укро СМИ врали?
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