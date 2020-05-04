Развенчан миф о самой вкусной сгущёнке в СССР

"Секрет" вкусной советской сгущёнки состоит в том, что она производилась по рецепту, привезённому из США.

Само же сгущённое молоко изобрел задолго до появления СССР парижский кондитер и виноторговец Николя Франсуа Аппер, который создал несколько видов консервированных продуктов, в том числе и концентрированное молоко, пишет блогер Максим Мирович.

Банка советской сгущёнки Иллюстрация

"Одним из любимых мифов фанатов СССР являются россказни о каких-то там сверхкачественных натуральных советских продуктах – мол, только в СССР люди знали какой-то невероятный секрет, с помощью которого можно было делать самые лучшие в мире продукты...

В последнее время любители СССР переключились с мороженого на сгущёнку – мол, советская сгущёнка это вообще уникальный продукт, такого больше нигде нет, это уникальная космическая технология, сгущёнкой питался в полёте Гагарин и прочее такое", – отметил он.

Этикетка сгущёнки, производимой в СССР

Блогер пояснил, что рецепт и секрет "самой вкусной советской сгущёнки" привёз из США в то время Нарком пищевой промышленности Анастас Микоян.

Он в 1936 году был в США с деловым турне и привёз оттуда в СССР "целую кучу разных технологий – от самого вкусного в мире советского мороженого до промышленного производства котлет", пишет Максим Мирович.

"Вот вам и весь секрет – "лучшая в мире советская сгущёнка" оказалась самой что ни на есть американской – в СССР просто привезли покупное оборудование и переписали американский рецепт под видом "советского ГОСТа", – добавил блогер.

Советские продукты maxim-nm.livejournal.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, в каком состоянии была инфраструктура в СССР и что тщательно скрывали власти.