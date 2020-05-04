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4 мая • обновлено в 11:28
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Развенчан миф о самой вкусной сгущёнке в СССР

24.3т
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"Секрет" вкусной советской сгущёнки состоит в том, что она производилась по рецепту, привезённому из США.

Само же сгущённое молоко изобрел задолго до появления СССР парижский кондитер и виноторговец Николя Франсуа Аппер, который создал несколько видов консервированных продуктов, в том числе и концентрированное молоко, пишет блогер Максим Мирович.

Банка советской сгущёнки

Банка советской сгущёнки

Иллюстрация

"Одним из любимых мифов фанатов СССР являются россказни о каких-то там сверхкачественных натуральных советских продуктах – мол, только в СССР люди знали какой-то невероятный секрет, с помощью которого можно было делать самые лучшие в мире продукты...

В последнее время любители СССР переключились с мороженого на сгущёнку – мол, советская сгущёнка это вообще уникальный продукт, такого больше нигде нет, это уникальная космическая технология, сгущёнкой питался в полёте Гагарин и прочее такое", – отметил он.

Этикетка сгущёнки, производимой в СССР

Этикетка сгущёнки, производимой в СССР

Блогер пояснил, что рецепт и секрет "самой вкусной советской сгущёнки" привёз из США в то время Нарком пищевой промышленности Анастас Микоян.

Он в 1936 году был в США с деловым турне и привёз оттуда в СССР "целую кучу разных технологий – от самого вкусного в мире советского мороженого до промышленного производства котлет", пишет Максим Мирович.

"Вот вам и весь секрет – "лучшая в мире советская сгущёнка" оказалась самой что ни на есть американской – в СССР просто привезли покупное оборудование и переписали американский рецепт под видом "советского ГОСТа", – добавил блогер.

Советские продукты

Советские продукты

maxim-nm.livejournal.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, в каком состоянии была инфраструктура в СССР и что тщательно скрывали власти.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Максим Мирович
Место
Россия
Теги
питание продукты СССР
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Комментарии
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Смешно
28
Интересно
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Комментарии на сайте не модерированы
Ванзуряк Константин
Ванзуряк Константин
Но качество той америко советской сгущенки,не ровняется нынешнему хим дерьму.
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0
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Lula Vav
Lula Vav
Какой секрет? Весь секрет в том, что советская сгущёнка как и мороженое были изготовлены из Молока, а сейчас в продвинутой стране Украина делают из пальмового жира.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Lula Vav, не повторяйте эти мифы: и сгущенка, и мороженное, и колбаса производились по ТУ (дополнения и поправкам к ГОСТам). И в СССР широко использовались в этих продуктах и комбижиры, и пальмовое масло, и мясо 3-го сорта, и костный отвар с крахмалом вместо мяса. Только туалетную бумагу в колбасу не добавляли - она была дороже мяса.
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
цена 55 коп. тоже из америки?
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