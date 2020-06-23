Развенчан миф о "добрых" советских мультфильмах

Известный небольшой советский мультик "Динозаврик" является классическим примером советской пропаганды, дешевыми и низкопробными идеологическими методами пыталась привить детям искаженные представления о мире и любви к СССР.

Таким мнением на Live Journal поделился популярный белорусский блогер Максим Мирович. Он заявил, что мультик продолжительностью около девяти минут стал настоящим позором для студии "Беларусьфильм", которая сняла его в 1982 году.

"Мульт очень интересен, несмотря на то, что в нем нет пионеров, красных флагов и вечно живого дедушки Ленина. Называется так по имени главного героя, который по сюжету недавно вылупился из яйца. Есть также в мультике и "отрицательный" герой по имени Мурлокотам – тут, очевидно, создатели мультика заранее хотели оскорбить героя именем, сделав его производным от слова "мурло". Но на самом деле это все остальные герои мультфильма являются ленивым, глупым и завистливым мурлом и бандитами", – возмущается блогер.

Герои мультфильма "Динозаврик" (maxim-nm.livejournal.com)

Далее он описал сюжет известного многим мультика, акцентируя внимание на некоторых моментах, которые, по его убеждению, и развенчивают миф о "добром" посыле советских мультфильмов.

К примеру, в дереве, которое захотел "отнять" у группы зверей Мурлокотам (он потянул его за корень, после чего оно ушло под землю и оказалось у него в руках), Мирович усмотрел "важный момент, на котором базируется вся совковая пропаганда".

"Отрицательный" герой Мурлокотам (maxim-nm.livejournal.com)

"Показывает, как "проклятые капиталисты" якобы "украли" у людей фабрики, заводы и пароходы. О том, что создание и управление фабрикой это финансовые вложения, риски и титанический труд – совки знать и слышать не хотят", – утверждает он.

Мурлокотам и Динозаврик (maxim-nm.livejournal.com)

Еще одним нечестным приемом пропаганды блогер называет сам вид отрицательного героя Мурлокотама – "черный, нестриженый, шепелявый и кривозубый". Это, по его словам, было сделано для того, чтобы симпатия к герою складывалась не из логики его поступков, а чисто из внешности.

Динозаврик заглядывает в сад Мурлокотама (maxim-nm.livejournal.com)

При этом, подчеркивает Мирович, в отличие от остальных героев мультика, Мурлокотам – единственный, кто как-то работает. Тогда как Динозаврик только расспрашивает у него, мол, "А зачем вам столько?", "А почему у вас все, а у нас ничего?". Потом, пишет блогер, зверята и вовсе обзывают отрицательного героя жадиной.

Мурлокотам угостил других зверей одним яблоком (maxim-nm.livejournal.com)

"Дальше происходит нечто необычное – с неба начинает идти дождь, и из-под земли вдруг начинают переть всякие бесплатные, по-социалистически сознательные яблони, груши и сливы. Это видимо Мурлокотам (которого утопили в луже) мешал расти деревьям и идти дождю. Это тоже очень важный момент, как именно совки представляют себе наступление утопического коммунизма – уничтожим всех "богатеньких" и заживем!" – трактует Мирович момент мультика.

Мурлокотама бьет его же корова (maxim-nm.livejournal.com)

По его убеждению, непонятно, зачем такой сюжет подавался под видом "добрых и мудрых мультиков". Ведь в нем "банда животных под предводительством только что вылупившегося из яйца Динозаврика" просто прогнала Мурлокотама и осталась в его саду есть яблоки, бегать под дождем.

Мурлокотама "утопили" в луже (maxim-nm.livejournal.com)

"Таким забивали головы детям в СССР, уже с детства прививая неправильное отношение к труду и его результатам, к частной собственности, подстрекая "раскулачивать" тех, кто этим трудом чего-то добился..." – подытоживает свою мысль Мирович.

Динозаврик с друзьями забрали все яблоки из сада "сверженного" Мурлокотама (maxim-nm.livejournal.com)

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