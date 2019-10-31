Разведение войск на Донбассе: стало известно, что происходит возле Золотого. Фото, видео

К службе в районе разведения войск в Золотом-4 на Донбассе привлечены усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции со ссылкой на слова заместителя главы НПУ Вадима Трояна. По его словам, усилия полицейских в зоне разведения сил направлены на "обеспечение правопорядка и охрану общественного спокойствия" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу доконца).
Он заявил, что для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах сотрудники Нацполиции Луганской области и приданных сил несут службу в усиленном режиме.
В полиции рассказали, что происходит возле Золотого
npu.gov.ua
В частности выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. В случае необходимости в оперативном штабе мгновенно принимаются решения по корректировке сил и средств, задействованных в охране правопорядка.
Кроме того, Троян заявил, что совместно с начальником полиции Луганщины Сергеем Колесником держат на контроле процесс организации и несения службы и постоянно общаются с местными жителями.
"Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из села, патрулируем улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественное спокойствие", - заявил Троян.
В полиции показали, что происходит в Золотом
npu.gov.ua
В полиции показали, что происходит в Золотом
npu.gov.ua
В полиции показали, что происходит в Золотом
npu.gov.ua
В полиции показали, что происходит в Золотом
npu.gov.ua
В полиции показали, что происходит в Золотом
npu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
о достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие отвода войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
16 октября Зеленский официально подтвердил, что Киев будет ждать 7 дней тишины и только тогда начнет отвод войск.
Украинская сторона во вторник, 29 октября, начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.
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