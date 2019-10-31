Разведение войск на Донбассе: стало известно, что происходит возле Золотого. Фото, видео

К службе в районе разведения войск в Золотом-4 на Донбассе привлечены усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции со ссылкой на слова заместителя главы НПУ Вадима Трояна. По его словам, усилия полицейских в зоне разведения сил направлены на "обеспечение правопорядка и охрану общественного спокойствия" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу доконца).

Он заявил, что для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах сотрудники Нацполиции Луганской области и приданных сил несут службу в усиленном режиме.

В полиции рассказали, что происходит возле Золотого npu.gov.ua

В частности выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. В случае необходимости в оперативном штабе мгновенно принимаются решения по корректировке сил и средств, задействованных в охране правопорядка.

Кроме того, Троян заявил, что совместно с начальником полиции Луганщины Сергеем Колесником держат на контроле процесс организации и несения службы и постоянно общаются с местными жителями.

"Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из села, патрулируем улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественное спокойствие", - заявил Троян.

В полиции показали, что происходит в Золотом npu.gov.ua

В полиции показали, что происходит в Золотом npu.gov.ua

В полиции показали, что происходит в Золотом npu.gov.ua

В полиции показали, что происходит в Золотом npu.gov.ua

В полиции показали, что происходит в Золотом npu.gov.ua

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