Разведение сил: в ОС назвали условие возвращения на свои позиции

Украинская армия вернется на свои позиции в Петровском, если боевики возобновят обстрелы ОС.

Как заявил заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь в 2016 году уже был отвод войск на этом участке. Но противник двигался вперед, и украинская сторона снова заняли эти позиции.

"Это подтверждение, что мы уже имеем опыт и вернемся в случае провокаций назад. Если будут обстрелы противником, или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, принимают решение на возвращение на прежние позиции. Другие участки ни в Минском ни в "нормандском формате" для процесса разведения не обсуждались", — заявил генерал-майор.

Напомним, в районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября стартовал новый этап разведения войск и средств. Для фиксации разведения в поселок прибыли наблюдатели ОБСЕ.

В 12:00 украинская сторона и так называемая "ДНР" выпустили белые ракеты в знак готовности к разведению у Петровского. Позже стороны выпустили зеленые ракеты.

ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций. После этого, боевики покинули Петровское

Как сообщал OBOZREVATEL:

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