Разведение сил: в ОС назвали условие возвращения на свои позиции

Украинская армия вернется на свои позиции в Петровском, если боевики возобновят обстрелы ОС.
Как заявил заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь в 2016 году уже был отвод войск на этом участке. Но противник двигался вперед, и украинская сторона снова заняли эти позиции.
"Это подтверждение, что мы уже имеем опыт и вернемся в случае провокаций назад. Если будут обстрелы противником, или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, принимают решение на возвращение на прежние позиции. Другие участки ни в Минском ни в "нормандском формате" для процесса разведения не обсуждались", — заявил генерал-майор.
Напомним, в районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября стартовал новый этап разведения войск и средств. Для фиксации разведения в поселок прибыли наблюдатели ОБСЕ.
В 12:00 украинская сторона и так называемая "ДНР" выпустили белые ракеты в знак готовности к разведению у Петровского. Позже стороны выпустили зеленые ракеты.
ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций. После этого, боевики покинули Петровское
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе вслед за Золотым согласовала дату разведения сил в Петровском.
Разведение должно было стартовать 4 ноября.
1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Причиной стал обстрел, который зафиксировали на этом участке.
Представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского.
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе Петровского начнется 8 ноября.
В ответ на это главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил представителям СММ ОБСЕ о готовности начать разведение 9, а не 8 ноября. А также призвал украинскую сторону "проявить здравый смысл" в этом вопросе.
Позже Пушилин заявил, что в случае появления украинской полиции и Нацгвардии в зоне разведения войск, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств "ДНР".
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