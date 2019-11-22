Разведение сил: спасатели показали, что происходит в Петровском. Фото

Украинская сторона в четверг, 21 ноября, начала демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил у Петровского и Богдановки.

Как сообщает главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, осуществлен полный демонтаж двух блиндажей. Спасатели обследовали 0,01 гектар территории, изъяли и уничтожили три взрывоопасных предмета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"С сегодняшнего дня в районе разведения сил начала работу инженерная группа ГСЧС Украины. По состоянию на 14:40 осуществлен полный демонтаж двух блиндажей", – сказано в сообщении.

Спасатели показали, что происходит в Петровском dn.dsns.gov.ua

В операции участвовали 21 человек личного состава и восемь единиц техники, одна спецгруппа инженеров. В общей сложности разминированием занимались 30 сотрудников ГСЧС, и привлекалось 13 единиц техники.

Спасатели показали, что происходит в Петровском dn.dsns.gov.ua

Спасатели показали, что происходит в Петровском dn.dsns.gov.ua

Спасатели показали, что происходит в Петровском dn.dsns.gov.ua

Спасатели показали, что происходит в Петровском dn.dsns.gov.ua

Спасатели показали, что происходит в Петровском dn.dsns.gov.ua

Спасатели показали, что происходит в Петровском dn.dsns.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

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