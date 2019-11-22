Разведение сил: спасатели показали, что происходит в Петровском. Фото

Украинская сторона в четверг, 21 ноября, начала демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил у Петровского и Богдановки.
Как сообщает главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, осуществлен полный демонтаж двух блиндажей. Спасатели обследовали 0,01 гектар территории, изъяли и уничтожили три взрывоопасных предмета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).
"С сегодняшнего дня в районе разведения сил начала работу инженерная группа ГСЧС Украины. По состоянию на 14:40 осуществлен полный демонтаж двух блиндажей", – сказано в сообщении.
Спасатели показали, что происходит в Петровском
dn.dsns.gov.ua
В операции участвовали 21 человек личного состава и восемь единиц техники, одна спецгруппа инженеров. В общей сложности разминированием занимались 30 сотрудников ГСЧС, и привлекалось 13 единиц техники.
Спасатели показали, что происходит в Петровском
dn.dsns.gov.ua
Спасатели показали, что происходит в Петровском
dn.dsns.gov.ua
Спасатели показали, что происходит в Петровском
dn.dsns.gov.ua
Спасатели показали, что происходит в Петровском
dn.dsns.gov.ua
Спасатели показали, что происходит в Петровском
dn.dsns.gov.ua
Спасатели показали, что происходит в Петровском
dn.dsns.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL:
1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Причиной стал обстрел, который зафиксировали на этом участке.
Представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского.
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе Петровского начнется 8 ноября.
В ответ на это главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил представителям СММ ОБСЕ о готовности начать разведение 9, а не 8 ноября. А также призвал украинскую сторону "проявить здравый смысл" в этом вопросе.
9 ноября стартовало разведение войск в районе Петровского.
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