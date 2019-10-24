"Разведение сил – не позор, а первый шаг к миру": что стоит за SMS-атаками на бойцов ВСУ

Похоронив под обстрелами возможность проведения разведения войск в районе двух населенных пунктов на Донбассе, пророссийские оккупанты сделали ставку на информационную атаку бойцов ВСУ, которые несут службу в зоне проведения ООС.

В последние несколько дней, украинским военным приходят SMS-сообщения провокационного содержания. В основном бойцов пытаются убедить о бессмысленности войны на востоке Украины и необходимости делать первые шаги на пути к миру.

Что задумали ставленники Кремля – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

В SMS-сообщениях оккупанты пытаются убедить украинских военных оставить свои посты на Донбассе.

Это может быть связано с провалом старта отвода войск на двух направлениях от линии разграничения в Луганской области.

Командование ВСУ и бойцы в зоне ООС знают, как действовать в случае провокаций со стороны пророссийских террористов.

"Разведение сил – не позор, а первый шаг к миру"

Такой текст сообщения накануне пришел на мобильные телефоны бойцов ВСУ. Скрины SMS на своей странице в Facebook разместил журналист Константин Реуцкий.

"SMS-спам для бойцов ВСУ. Накануне "второго Минска" и наши дни. Меняется текст, но не цель", – написал он, сравнив новые сообщения с полученными еще в феврале 2015 года.

facebook.com/reutski

А вот такое сообщение получали украинские военные в разгар боев за Дебальцево: "Окружения нет, уходим". На скрине можно увидеть дату получения сообщения – 15 февраля, менее чем через неделю ВСУ потеряли контроль над Дебальцево. Потери армии исчисляются сотнями человек, в том числе пленными и пропавшими без вести.

facebook.com/reutski

Днем ранее об информационной атаке на украинских военных в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, такие сообщения бойцы на линии разграничения получали 24 августа – на День независимости Украины.

"Содержание текстов повторяет нарратив, несколько лет назад брошенный российскими или пророссийскими медиа в украинское общество: "Война на Востоке - это война олигархов". Эту формулировку охотно подхватили люди, которым нужна хоть какая-то внутренняя мотивация, чтобы игнорировать факт войны в стране", – отметил журналист.

Telegram Цаплиенко

В конце сентября информационно-аналитический центр Совета национальной безопасности Украины предупреждал о том, что оккупанты на Донбассе рассылают местным жителям и украинским военнослужащим SMS-сообщения с целью психологического воздействия.

"Оккупанты активизировали применение завезенного из России оборудования для рассылки спам SMS -сообщений абонентам мобильной связи с целью психологического воздействия на личный состав ВС Украины и население", – говорится в сообщении.

По информации разведки, такие действия оккупационные власти предпринимают в связи с снижением в последнее время доверия к местным и российским СМИ со стороны местного населения.

Также было установлено, что информационные операции россияне проводят, в частности, с помощью станции радиоэлектронной борьбы РБ341В "Леер-3", поэтому для Украины подобные SMS-сообщения являются прямым признаком присутствия именно военных РФ.

РБ341В "Леер-3"

SMS-атака уже не актуальна

Несмотря на публикации журналистов, официально информация про информатаки со стороны Донбасса не подтверждаются. Ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай, ссылаясь на свои источники в зоне проведения ООС, сообщил OBOZREVATEL, что в оперативно-тактическом группировании "Север" (Луганское направление) никто подобных сообщений не получал.

"На Луганском направлении такого нет. Возможно на других направлениях были единичные случаи, но вот в Станице Луганской местные жители, или военные о таких случаях в последнее время не сообщали", – рассказал он.

Кроме того, волонтер не видит никакой необходимости в совершении подобного рода информационных атак, так как есть другие, более сильные каналы влияния.

"Сейчас, когда российские каналы работают на территории Украины, когда вещают радиостанции из оккупированных территорий, и зачастую их сигнал мощнее, чем украинский, делать информационное воздействие с помощью SMS возможно, но это целесообразно. Они и так имеют достаточно влияния", – объяснил Гай.

В действительности, как вспоминает бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, последний такой всплеск был в декабре 2018 года, когда было объявлено военное положение в ряде украинских областей, граничащих с РФ.

Дмитрий Золотухин "Левый берег"

"Тогда отправляли SMS-сообщение с таким посылом, что сейчас всех отправят на войну, отберут имущество на нужды ВСУ, заберут машины на "еврономерах". То есть такие месседжи, которые направлены на дезинформацию и дезориентацию местного населения и ВСУ", – рассказал он в эфире ObozTV.

По его мнению, у командования вооруженными силами должны быть инструкции на тему того, как реагировать в подобных случаях. А то, что и командирам, и бойцам объясняли, как действовать в таком случае, в комментарии OBOZREVATEL подтвердил экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

"На сообщения не нужно обращать внимания, и сразу сообщать о них командиру для того, чтобы наши соответствующие службы могли принять необходимые меры реагирования. И уже давно говорили о том, что нужно стараться как можно меньше пользоваться мобильными на передовой", – говорит бывший чиновник, отметив, что полностью запретить использование телефонов в зоне проведения ООС практически невозможно.

Георгий Тука "5 канал"

А вот дальше, подобные случаи должны становиться предметом расследования со стороны правоохранительных органов – СБУ или военной разведки.

"На скринах четко видно номера телефонов, с которых были отправлены сообщения. Их можно идентифицировать, можно вычислить соты, из которых поступала такая информация. Если они являются зарегистрированными в сети мобильных операторов, то провокатор будет не сложно вычислить", – сказал Золотухин.

Отвод войск на Донбассе провалился

Один из вариантов текста сообщения, который опубликовали журналисты, и касается разведения войск на Донбассе, вероятнее всего направлен на попытку убедить воинов ВСУ покинуть свои позиции.

Неудавшееся разведение войск в Золотом и Петровском, которое должно было стартовать еще 7 октября, окончательно провалилось, и причиной тому – постоянный обстрелы со стороны боевиков.

Начиная с 7 октября, в сводках штаба ООС практически ежедневно сообщается об обстрелах с гранатометов, минометов и стрелкового оружия, в том числе и участков разведения силами российских террористических войск.

С 7 по 23 октября в зоне проведения ООС погибли 6 украинских военнослужащих, еще десятки ранены.

Напомним, что один из главных условий начала разведения войск на двух участках – это соблюдение режима тишины, как минимум, на протяжении 7 дней.

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