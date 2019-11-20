Разведение сил на Донбассе: террористы пошли на новую подлость

Незаконные вооруженные формирования России имитируют обстрелы на участках разведения войск на Донбассе для дискредитации подразделений Объединенных сил.

Так, 18 ноября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили вблизи Петровского, что в районе разведения сил, 10 саперов из состава незаконных вооруженных формирований, говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 19 ноября, передает штаб ООС в Facebook.

После этого наблюдатели зафиксировали ряд контролируемых взрывов, которые были оценены как разрывы снарядов.

Facebook/ООС

В то же время наблюдатели не зафиксировали ни одного факта обстрела в период с 18 по 19 ноября на данном участке разведения сил и средств.

"Таким образом, можно констатировать, что 10 взрывов, оцененные СММ ОБСЕ как разрывы снарядов, предположительно являются подрывами, которые несанкционированно, без уведомления СММ ОБСЕ, провели так называемые "подразделения МЧС" оккупационной власти", – пояснили в штабе.

Террористы в Донбассе имитируют обстрелы Facebook/ООС

Кроме того, в штабе отметили, что позже данные взрывы были использованы в "эксклюзивных информационных материалах" российско-оккупационных СМИ для дискредитации Украины и украинских военнослужащих.

Как писал OBOZREVATEL, в районе отвода тяжелого вооружения в Донбассе прошли учения общевойскового резерва отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

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