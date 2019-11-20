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20 ноября • обновлено в 13:21
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Разведение сил на Донбассе: террористы пошли на новую подлость

1.3т
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Незаконные вооруженные формирования России имитируют обстрелы на участках разведения войск на Донбассе для дискредитации подразделений Объединенных сил.

Так, 18 ноября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили вблизи Петровского, что в районе разведения сил, 10 саперов из состава незаконных вооруженных формирований, говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 19 ноября, передает штаб ООС в Facebook.

После этого наблюдатели зафиксировали ряд контролируемых взрывов, которые были оценены как разрывы снарядов.

Разведение сил на Донбассе: террористы пошли на новую подлость

Facebook/ООС

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В то же время наблюдатели не зафиксировали ни одного факта обстрела в период с 18 по 19 ноября на данном участке разведения сил и средств.

"Таким образом, можно констатировать, что 10 взрывов, оцененные СММ ОБСЕ как разрывы снарядов, предположительно являются подрывами, которые несанкционированно, без уведомления СММ ОБСЕ, провели так называемые "подразделения МЧС" оккупационной власти", – пояснили в штабе.

Террористы в Донбассе имитируют обстрелы

Террористы в Донбассе имитируют обстрелы

Facebook/ООС

Кроме того, в штабе отметили, что позже данные взрывы были использованы в "эксклюзивных информационных материалах" российско-оккупационных СМИ для дискредитации Украины и украинских военнослужащих.

Как писал OBOZREVATEL, в районе отвода тяжелого вооружения в Донбассе прошли учения общевойскового резерва отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
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Junio Van
Junio Van
лень читать укробредни. Про бурятов есть инфа? А то скучно. ))
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Обезвреживать заминированную территорию таперича "подлость" у скакуасов
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