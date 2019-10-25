Разведение сил на Донбассе: оккупанты пошли на новую подлость

В зоне проведения боевых действий на Донбассе, 24 октября, противник обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия участок разведения войск.
Как отметили на Facebook-странице Операции объединенных сил, обстрел был осуществлен на участке разведения №3 (Богдановка).
Так, по мнению штаба, оккупанты имитируют готовность разведения сил и средств на этом участке.
Иллюстрация. Война на Донбассе
Replyua.net
Так, в ООС отметили, что несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №3 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства.
Как писал OBOZREVATEL, на Луганщине пророссийские террористы, обстреляли работников коммунального предприятия в результате чего два гражданских лица получили ранения.
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