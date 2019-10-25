Главная Новости
25 октября • обновлено в 13:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Разведение сил на Донбассе: оккупанты пошли на новую подлость

Читать материал на украинском

В зоне проведения боевых действий на Донбассе, 24 октября, противник обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия участок разведения войск.

Как отметили на Facebook-странице Операции объединенных сил, обстрел был осуществлен на участке разведения №3 (Богдановка).

Так, по мнению штаба, оккупанты имитируют готовность разведения сил и средств на этом участке.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Replyua.net

Новости
Террористы обстреливают Золотое: в ООС сообщили подробности

Так, в ООС отметили, что несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №3 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства.

Как писал OBOZREVATEL, на Луганщине пророссийские террористы, обстреляли работников коммунального предприятия в результате чего два гражданских лица получили ранения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Тег
ООС
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
14
13
Смешно
0
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel