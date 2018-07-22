Украина пережила ужасный, бесчеловечный эксперимент - первый посол в РФ

В последние годы руководство Российской Федерации не покидает мысль восстановить Советский Союз, ведь его развал стал фантомной болью для России. Пытаясь вернуть контроль над 14 бывшими республиками Союза, Москва не останавливается ни перед чем, даже перед человеческими жизнями.

Военные конфликты с участием российских солдат в Молдове, Грузии, а теперь и в Украине, наглядно доказывают - РФ на этом не остановится, доказывая свои имперские амбиции странам постсоветского пространства.

Как Российская Федерация отреагировала на распад СССР, почему военная политика по отношению к соседним странам приведет Российскую империю к распаду, что общего у Путина с крысой, и каких отношений между Украиной и Россией можно ждать в будущем - в интервью OBOZREVATEL рассказал народный депутат Украины первого созыва и первый посол Украины в РФ Владимир Крыжанивский.

- После распада СССР, какое было отношение России к бывшим республикам?

- У них это была фантомная боль. Умные люди поняли, что ничего страшного не произошло. Скажем, Егор Тимурович Гайдар (исполняющий обязанности председателя правительства Российской Федерации в 1992 году, - Ред.), говорил: "Украина хочет уйти? Боже, как хорошо - меньше нужно думать о том, как прокормить людей".

Вот в этом и заключается идиотизм российской власти сегодня. Для чего эти идиоты хотят поработить? Им же надо будет думать, как нас прокормить. А чем? Нефтью? Они больше ничего не умеют добывать, кроме нефти и газа.

РФ - это последняя империя. А все империи развалились потому, что были большими - когда ты имеешь колонии, ты должен думать, как их прокормить. Иначе они восстанут - как это было в Китае, или в том же Алжире.

Когда Алжир отсоединился от Франции? В 1958 году - при Шарле де Голле, когда тот понял, что удержать Алжир уже невозможно, поскольку средств для его содержания необходимо в разы больше, чем он отдает. Вот думает Франция сейчас о том, как прокормить алжирцев? Абсолютно нет.

А Россия этого не понимает. И не понимает том, что в отличие от других империй, она присваивала не дальние территории, а близкие. Они не видят исторического генезиса развития своего государства.

Они уже прошли свой пик - так, как в свое время Российская империя начала разваливаться в 1913 году после прохождения своего пика.

И, к сожалению, у нынешних правителей России не хватает ума это понять. Это люди с очень узким горизонтом мышления, они видят только то, что впереди, а то, что где-то слева или справа - нет.

И когда мне говорят, что Ельцин не делал того, что Путин, я отвечаю: а как он мог такое делать, когда тогда баррель нефти стоил 12 долларов, а сейчас - 110?

Первый президент РФ Борис Ельцин

Вспомните, как они взвыли, когда 2 года назад цена на нефть упала почти до 30 долларов. Сейчас немножко поднялась - и они снова наглее себя ведут. Вот и все.

А относительно нас - мы приняли участие в 70-летнем ужасном, нечеловеческом эксперименте. И сейчас за это расплачиваемся.

Однако не нужно винить в этом наших родителей, поскольку то, что мы делаем сегодня, свидетельствует о том, что мы не лучше них - мы также делаем очень много ошибок.

- Какие именно?

- Потому что мы так выбираем.

Впрочем, есть и существенные сдвиги. Мы потеряли главного торгового партнера - Россию - и нам ничего, все нормально. Мы держимся.

Мы устояли в 2014 году и, думаю, уже в следующем году выйдем по всем показателям на уровень 2013 года. Как по мне, это просто фантастически.

Реформы идут не системно? Да. Не последовательны? Да. Медленно? Да. Однако идут.

Напомню: в Средневековье королей казнили. А посмотрите, какое сейчас уважение к королям! Скажем, как любят королеву Великобритании, с каким уважением относятся. Но перед тем, как так случилось, прошло много времени. Или тех же евреев 40 лет водили по пустыне перед наступлением больших перемен.

А мы хотим, чтобы за 27 лет все стало хорошо, чтобы немедленно.

Изменений нужно дождаться. Тем более, что они уже есть.

- Что скажете об имперских амбициях Российской Федерации по отношению к соседним странам?

- Они не могут управлять разрозненными государствами, поскольку заинтересованы в продаже своих товаров.

Скажем, Россия очень много теряет из-за Беларуссии, поскольку удерживает ее. И хотя Лукашенко много делает для страны, он, при этом, паразитирует на России. Как, кстати, и Кадыров, поскольку Чечня - это вообще бездонная бочка.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко

Однако в Кремле не расценивали Украину как бездонную бочку - они намеревались сюда что-то продавать, как и раньше. Другое дело, чего оно стоило.

Однако если мы не будем в Таможенном союзе с ними, то для чего нам их товары? Поэтому и произошло так, что продавать им оказалось некому.

Лозунгом развития России всегда же был: "Экстенсивное развитие". То есть, развитие за счет территории и природных ресурсов.

Тогда, как Украина, будучи близкой к Европе, умела развиваться интенсивно - когда полагаешься только на руки и разум. Однако нам навязывали экстенсивное развитие, когда вздрагиваешь от мыслей о перспективе.

К примеру: я проехал от Глухова до Чопа. И во время этой поездки видел много разных дворов. И вот двор в Сумской области - ужасный. А в Чопе - кукла. А почему? А потому что они привыкли к интенсивному методу развития, тогда как Восток привык к российским методам.

А российские методы - это увеличение добычи. По-другому они не умеют, поэтому и пытались всегда развиваться за счет приобретения территорий. А потом ковырялись в них, как в носу: сверху поковырялись, нашли что-то - забрали, а дальше не разрабатывали. Не умели.

Лучше всего такой подход характеризует песня Исаака Дунаевского "Широка страна моя родная - много в ней лесов, полей и рек". Вот это и является идеологией Российской империи: в этом году загадили эту реку, в следующем - другую, и так до Тихого океана.

Однако нам это не подходит.

- Решится ли Россия расширить военную агрессию против Украины?

- Наша задача - сделать Украину миллитарной.

Скажем, та же Швейцария при необходимости уже через неделю выставит 2 млн бойцов - и это нейтральная страна.

А мы? 79-летний Крыжановский кричать: "Дайте мне "Калашников!"?

- Готова ли Россия к изоляции?

- В Кремле, все же, деньги считают, а следовательно должны четко понимать, где тот баланс, чтобы не скатиться к Мюнхенское соглашение (Соглашение, составленная в Мюнхене 29 сентября 1938 и подписано 30 сентября того же года премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Вошло в историю как "мюнхенский сговор", в результате которого западными странами было санкционировано начало захвата Чехословакии нацистской Германией, - Ред.)

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С другой стороны, они прекрасно понимают, что их не исключат из мировых процессов, чтобы не спровоцировать эффекта крысы - это когда, будучи загнанным в тупик, крыса бросается в отчаянную атаку.

Тем более, когда речь идет о такой неразумной крысе, так как о коком уме может идти речь, если человек - недалекий, жестокий, страшный, коварный - работает в ущерб своей стране, работает исключительно на свои карманы.

Президент РФ Владимир Путин

- Какие будут ваши прогнозы относительно будущих отношений Украины и России?

- Они очень плохие сейчас, а в дальнейшем лишь ухудшаться - при, однако, постепенном упрощении.

Все будет, как в стихотворении Анастасии Дмитрук: "Никогда мы не будем братьями".

Вторую часть интервью с Владимиром Крыжановским читайте позже на OBOZREVATEL .