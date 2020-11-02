В Раде прошла встреча по законопроекту Зеленского о КСУ: первые детали
Конституционный суд Украины 28 октября отменил ответственность за незаконное обогащение
Это вызвало возмущение в украинском обществе
Активисты 30 октября провели под зданием суда акцию под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов"
Глава парламента Дмитрий Разумков 2 ноября собрал руководителей парламентских фракций.
Тема разговора заранее не была известна, сообщил Telegram-канал "Железный нардеп". Позже выяснилось, что обсуждались несколько резонансных для украинского общества тем.
В частности, разговор шел о возвращении в законодательство е-деклараций.
"Пока предложен механизм вернуть в первоначальном виде (даже без исключения судей). А потом уже в нормальном режиме менять закон за 2 месяца. Регистрацию планируют сегодня, если согласуют все фракции. Голосовать хотят в пятницу", – говорится в сообщении.
Также обсуждался законопроект президента Зеленского про перезагрузку (Конституционного суда Украины, – ред).
"Не выглядит так, что есть потенциал. Пока обсуждался вариант изменения законом кворума КС", – уточняется в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, который необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
Зеленский провел срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения Конституционного суда отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях.
По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины такого решения, а также пообещал, что система электронных деклараций будет работать.