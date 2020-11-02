В Раде прошла встреча по законопроекту Зеленского о КСУ: первые детали

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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Верховной Раде уже предлагали уволить судей КСУ

Глава парламента Дмитрий Разумков 2 ноября собрал руководителей парламентских фракций.

Тема разговора заранее не была известна, сообщил Telegram-канал "Железный нардеп". Позже выяснилось, что обсуждались несколько резонансных для украинского общества тем.

В частности, разговор шел о возвращении в законодательство е-деклараций.

"Пока предложен механизм вернуть в первоначальном виде (даже без исключения судей). А потом уже в нормальном режиме менять закон за 2 месяца. Регистрацию планируют сегодня, если согласуют все фракции. Голосовать хотят в пятницу", – говорится в сообщении.

Также обсуждался законопроект президента Зеленского про перезагрузку (Конституционного суда Украины, – ред).

"Не выглядит так, что есть потенциал. Пока обсуждался вариант изменения законом кворума КС", – уточняется в сообщении.

Законопроект Зеленского о КСУ
Законопроект Зеленского о КСУ
О теме разговора сообщил "Железный нардеп"

Как писал OBOZREVATEL:

УкраинаКонституционный суд УкраиныДмитрий РазумковВладимир Зеленский