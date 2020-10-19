Разумков назвал число больных и переболевших COVID-19 нардепов

Obozrevatel Общество 12:09, 19.10.2020 Обновлено: 12:26, 19.10.2020

В Верховной Раде Украины болеют или переболели коронавирусной болезнью COVID-19 60 народных депутатов.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, 19 октября, пишет Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня, болеют или переболели в Верховной Раде 60 народных депутатов, некоторые еще дополнительно находятся на самоизоляции, поскольку имели контакты как с избирателями, так и с коллегами, которые, к сожалению, заболели", – сказал он.

Как сообщил OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 19 октября, в Украине официально подтверждены 303 638 случаев коронавирусной инфекции, из них 4 766 обнаружены за прошедшие сутки.

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