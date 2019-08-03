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Разули даже "слуг народа": в Трускавце устроили переполох из-за приезда Зеленского. Видео

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В Трускавце, где подошло к концу недельное обучение будущих нардепов от партии "Слуга народа", в субботу, 3 августа, усилили меры безопасности из-за запланированного приезда президента Владимира Зеленского.

В гостинице Rixos, где проживают народные избранники, установили рамки, пишет "Украинская правда" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сотрудники Управления государственной охраны насколько тщательно проверяли будущих парламентариев, что последним даже пришло разуться.

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В Трускавце устроили переполох из-за приезда Зеленского

В Трускавце устроили переполох из-за приезда Зеленского

Кроме того, взрывотехники проверили канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов по всему городу.

Переполох в Трускавце

Переполох в Трускавце

Facebook Евгения Руденко

Переполох в Трускавце

Переполох в Трускавце

Facebook Евгения Руденко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкассах перед приездом Зеленского при помощи метлы сушили лужи.

В Кривом Роге бросились срочно латать ямы на дорогах перед визитом президента.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Возвращение в ссср,нашли себе лидера.
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