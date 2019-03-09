"Разрываем последние веревки": Порошенко взбесил россиян заявлением о новой победе Украины

За последние пять лет Украина освободилась от культурной оккупации России.

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко 9 марта, выступая во время мероприятий в Каневе на Тарасовой горе по случаю 205-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко, передает пресс-служба главы станы.

"Мы освободились от культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино получили надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное — в наших сердцах, сердцах всех украинцев", — сказал Порошенко.

Он отметил, что украинский язык наконец-то занял в обществе подобающее место, при этом права носителей других языков не были нарушены.

"Мы прекратили многолетнее унижение, когда украинский язык в Украине приходилось буквально спасать. Сегодня его позиции сильны как никогда. Сегодня у нас уже выше амбиции — так представить нашу культуру и язык, чтобы весь мир по достоинству оценил их красоту и силу", — сказал Порошенко.

Он также указал на роль получения Томоса и автокефальной церкви в процессе становления украинской аутентичной культуры.

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"Мы разрываем последние веревки, которыми вязала нас к себе Москва, которая заставляла нас столетиями ходить в церковь, на которую Шевченко говорил, что это "церковь-гроб", — подчеркнул украинский президент.

president.gov.ua

president.gov.ua

president.gov.ua

В России уже успели критично отреагировать на заявления Порошенко. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов резко ответил на слова украинского лидера, заявив, что он якобы пытается внедрить в Украине новый тип духовной оккупации.

"Это новый тип духовной оккупации, когда людей пытаются лишить памяти и разума", — цитирует российского парламентария "РИА Новости".

Он также уверен, что Порошенко будто-бы пытается оправдать разрушение собственных культурных корней именем Тараса Шевченко, который "является символом единства русской и украинской культуры и природного двуязычия российского и украинского народов".

Олег Морозов "Интерфакс"

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "русский мир" на Донбассе потерпел поражение.

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