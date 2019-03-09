|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Разрываем последние веревки": Порошенко взбесил россиян заявлением о новой победе Украины

25.6тЧитать материал на украинском

За последние пять лет Украина освободилась от культурной оккупации России.

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко 9 марта, выступая во время мероприятий в Каневе на Тарасовой горе по случаю 205-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко, передает пресс-служба главы станы.

"Мы освободились от культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино получили надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное — в наших сердцах, сердцах всех украинцев", — сказал Порошенко.

Новости
Порошенко вручил Шевченковские премии: имена лауреатов

Он отметил, что украинский язык наконец-то занял в обществе подобающее место, при этом права носителей других языков не были нарушены.

"Мы прекратили многолетнее унижение, когда украинский язык в Украине приходилось буквально спасать. Сегодня его позиции сильны как никогда. Сегодня у нас уже выше амбиции — так представить нашу культуру и язык, чтобы весь мир по достоинству оценил их красоту и силу", — сказал Порошенко.

Он также указал на роль получения Томоса и автокефальной церкви в процессе становления украинской аутентичной культуры.

Новости
В России собрались предать анафеме Порошенко и Епифания

"Мы разрываем последние веревки, которыми вязала нас к себе Москва, которая заставляла нас столетиями ходить в церковь, на которую Шевченко говорил, что это "церковь-гроб", — подчеркнул украинский президент.

"Разрываем последние веревки": Порошенко взбесил россиян заявлением о новой победе Украины

president.gov.ua

"Разрываем последние веревки": Порошенко взбесил россиян заявлением о новой победе Украины

president.gov.ua

"Разрываем последние веревки": Порошенко взбесил россиян заявлением о новой победе Украины

president.gov.ua

В России уже успели критично отреагировать на заявления Порошенко. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов резко ответил на слова украинского лидера, заявив, что он якобы пытается внедрить в Украине новый тип духовной оккупации.

Новости
"Россия готовится к полномасштабной войне": Порошенко забил тревогу из-за мощной агрессии

"Это новый тип духовной оккупации, когда людей пытаются лишить памяти и разума", — цитирует российского парламентария "РИА Новости".

Он также уверен, что Порошенко будто-бы пытается оправдать разрушение собственных культурных корней именем Тараса Шевченко, который "является символом единства русской и украинской культуры и природного двуязычия российского и украинского народов".

Олег Морозов

Олег Морозов

"Интерфакс"

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "русский мир" на Донбассе потерпел поражение.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
украинский языкРоссияпропаганда
Поделиться в Facebook
27
Комментарии
25
22
Смешно
80
Интересно
6
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вчай Сунь
Вчай Сунь
Как только мокши начинают скулёж о братстве и едином народе становится понятным что Украина движется в правильном направлении. А братья вам мокшам наши свиньи свинину мы любим.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Як кацапня скоренько набігла на обоз, як мухи на гамно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Remla Tomas
Remla Tomas
Да, особенно двуязычие русского народа :).
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мезенцев Александр
Мезенцев Александр
Remla Tomas, жодна тупорила кацапська паскуда ніколи не скаже "цибуля і паляниця"! перевірено часом і безкінечними дослідами. і майже 95% мокшанців не розуміє української мови,не те щоб говорити нею!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги