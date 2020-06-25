Разрушительное наводнение на западе Украины: эколог назвала причины катастрофы

К столь масштабным наводнениям на западе Украины, помимо погодных условий, привела вырубка лесов, засоренность, а также хаотическое строительство гидротехнических сооружений и жилых домов на запрещенных территориях.

Об этом в эфире программы "Право на владу" 25 июня заявила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Она также пояснила, почему масштабы наводнений в других странах не такие серьезные, как в Украине.

"Большинство речного стока всех Карпат находится именно в украинских Карпатах. Масштабы наводнений в других странах меньше, потому что там нет тотальных вырубок. Там другая система водопользования и водохозяйственной деятельности", – отметила Тимочко.

По ее словам, верхняя граница леса уже уменьшилась с 1 400 до 1 200 метров. "То есть вырубано высокогорье, именно там, где задерживалось огромное количество влаги, и вода не слетала бы так в реки", – пояснила эксперт.

Также она отметила, что влияет хаотическое строительство в Карпатском регионе малых гидроэлектростанций, потому что они не задерживают прохождение потоков воды.

"Кроме того, застройка. Рестораны на берегах рек… мне все равно, что их снесет. Но когда разрешают строить жилые дома именно в заплаве горных рек, это является преступлением", – добавила Тимочко.

Еще одним важным фактором она назвала тотальную засоренность лесов. "В лесу оставляют все кроме ценной древесины, все что меньше диаметра 20 см, остается в лесу. Никто это не убирает, не обрабатывает и не использует. При таких массах воды это все сноситься и тогда масштабы наводнения увеличиваются в разы, потому что вода не проходит свободно", – отметила эксперт.

Тимочко также считает, что укрепление берегов не позволит предотвратить наводнения. Она настаивает на необходимости строительства систем перехвата воды – так называемые ставки, которые позволят задерживать потоки. Эти меры, убеждена она, минимизируют последствия наводнений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабинете министров заявили, что за последние пять лет объем вырубки леса в Украине упал на 20%. Также в правительстве отметили, что именно дожди являются причиной наводнения на западе Украины.